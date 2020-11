Punto di primo intervento di Bovolone trasformato in punto tamponi

L'Ulss 9 Scaligera ha intenzione di aprire un nuovo luogo dove effettuare i tamponi per la verifica della positività al coronavirus. Il paese scelto per rendere più capillare la rete è quello di Bovolone, dove i tamponi saranno effettuati nel punto di primo intervento. E quindi, dal pomeriggio di oggi, 1 novembre, l'attività del punto di primo intervento di Bovolone viene sospesa in via del tutto temporanea. Il personale del punto di primo intervento sarà spostato all'ospedale Mater Salutis di Legnago, dove da domani saranno attivati 11 nuovi posti letto per pazienti Covid. «Le attività del punto di primo intervento di Bovolone riprenderanno non appena sarà superato lo stato di emergenza», hanno fatto sapere dall'Ulss.

