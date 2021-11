Punti tampone: agevolazione per studenti ed insegnanti in caso di contatti con postivi

L’Azienda Ulss 9 Scaligera informa che, al fine di agevolare studenti, insegnanti e operatori scolastici degli istituti veronesi, l’accesso ai Punti tamponi per l’effettuazione di test rapidi in caso di contatti con casi positivi in ambito scolastico avverrà solo su prenotazione e in fasce orarie dedicate. Il link di prenotazione verrà comunicato dalla scuola alle famiglie e al personale, a seguito di segnalazione di un caso positivo. La nuova modalità di accesso ai Punti tamponi tramite prenotazione, riservata esclusivamente a studenti, insegnanti e personale delle scuole in possesso di richiesta dell’istituto di eseguire il tampone rapido, è già operativa e garantirà un servizio più agevole e con minori tempi d’attesa, anche per le altre categorie di utenti che hanno necessità di effettuare un test per la rilevazione del virus Sars-CoV-2.

Viene raccomandato di presentarsi all’appuntamento non più di 10 minuti prima rispetto all’orario della prenotazione. È consentito l’accesso di un solo accompagnatore in caso di utente minore o disabile.