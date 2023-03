Meno consumi e inquinamento luminoso: a Sommacampagna altri 210 punti luce a led

Prosegue, a Sommacampagna, il programma di rinnovamento della pubblica illuminazione con l’adozione di ulteriori 210 nuovi corpi illuminanti a led in sostituzione degli attuali al sodio ad alta pressione.

Avviato nel 2013/2014 con la sostituzione di quasi tutti gli alimentatori a bordo dei cablaggi con tecnologia al sodio ad alta pressione (SAP), il programma di efficientamento ha visto l’acquisto delle prime armature progettate e costruite con tecnologia led nel 2014. Nel novembre scorso è terminata la sostituzione di un centinaio di armature lungo l'ex provinciale, dalla rotatoria dell’autostrada alla rotatoria della Zona Industriale. Oggi, sulla base di uno studio illuminotecnico, l’Amministrazione comunale ha individuato una soluzione che consente di sostituire il cablaggio al sodio con dei kit a tecnologia led all’interno delle esistenti lanterne, evitando i costi per l’acquisto di nuove armature e, al contempo, eliminando gli oneri di pulizia periodica degli obsoleti apparati ottici e dei gusci in vetratura.

L’intervento avviato in questi giorni, reso impellente anche dall’abnorme aumento dei costi dell’energia elettrica nell’ordine del triplo rispetto ai costi del 2021, prevede il relamping delle lanterne della lotizzazione Montemolin, che annovera un centinaio di punti luce. A seguire, la sostituzione interesserà altri 102 punti luce del Capoluogo nelle vie G. Matteotti, 25 Aprile e Due Giugno, mentre a Custoza le strade Nuova, Erta, XXIV Maggio, del Combattente e XXV Giugno, Bellavista, Cimitero e Sego de la Vecia.

L’adozione della tecnologia led abbinata ad armature moderne dotate di gruppi ottici che evitano la dispersione della luce verso l’alto, consente di ridurre l’inquinamento luminoso e la potenza impiegata mediamente del 50%, oltre a garantire un considerevole risparmio energetico come ha spiegato il vicesindaco Giandomenico Allegri: «I valori di efficienza dei sistemi che stiamo adottando sfiorano i 160 lm/watt perciò ci aspettiamo significativi risultati di risparmio dato che, grazie a ciò che abbiamo fatto in passato, il consumo della pubblica illuminazione nel 2022 è stato del 59% inferiore rispetto al 2010, equivalente a 718.677 kWh annui risparmiati, passando dai 1.215.698 kWh consumati nel 2010 ai 497.021 kWh del 2022. Al termine di queste installazioni arriveremo ad aver sostituti circa 1600 punti luce sui 2500 totali presenti nel Capoluogo e nelle frazioni».