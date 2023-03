Per far viaggiare il baskin un nuovo pulmino per i Buster Ability Verona

Gli atleti di Buster Ability Verona, la squadra inclusiva di basket, possono contare su un nuovo mezzo di trasporto che li accompagnerà in tutte le trasferte del campionato. Il nuovo pulmino è stato inaugurato domenica, 26 marzo, in occasione della partita del campionato di baskin giocata alla palestra Le Grazie di Verona.

A rendere possibile l’acquisto del nuovo mezzo di trasporto sono state 10 aziende veronesi che hanno sostenuto il progetto sportivo di inclusione. Si tratta di Alitrans, Clean-Wash, Das Difesa Legale, Fondazione Famiglia Rana, Metalpress, Righetti Car Service, Sfiller, Studium Group, Velox Servizi e Zapè. E alla consegna del pulmino sono intervenuti il presidente di Buster Ability Sandro Bordato, l’assessore comunale alle politiche giovanili Jacopo Buffolo, il presidente della quinta circoscrizione Raimondo Dilara e il direttivo della società sportiva Buster Ability.

«Questa stagione d'esordio e l'inaugurazione del nuovo pulmino - ha sottolineato il presidente Sandro Bordato - sono stati emozione vera per i ragazzi e per tutti noi. Questo mezzo permette di migliorare le occasioni di inclusione della squadra, facilita gli spostamenti per le trasferte e aumenta le possibilità di relazione. Ci rende consapevoli che abbiamo messo le basi per un'esperienza inclusiva importante. Ringrazio di cuore tutto lo staff, la aziende sponsor e, ovviamente, tutti i volontari che a vario titolo donano il loro tempo, consentendoci di portare avanti le nostre attività sportive e di inclusione sociale».

Le squadre che partecipano al campionato nazionale di baskin sono formate da ragazzi e ragazze del settore giovanile delle rispettive società sportive e da ragazzi e ragazze con disabilità intellettiva o motoria. L’obiettivo del baskin è quello di incontrarsi, conoscersi e cimentarsi in piccole sfide di autonomia personale e sociale attraverso lo sport di squadra.

Domenica, la sfida con Schio si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, ma con grande impegno da parte di tutti gli atleti coinvolti nella partita.

Infine, per completare l’acquisto del pulmino manca ancora un piccolo sforzo. «Abbiamo bisogno di completare la raccolta fondi - ha spiegato la dirigente sportiva Nicoletta Caselin - affinché il pulmino possa essere a tutti gli effetti di nostra proprietà. Anche una piccola donazione può fare la differenza e permettere ai nostri ragazzi di continuare a giocare. Chi lo desidera potrà dunque andare sul sito di Fondazione Comunità Veronese, cliccare sul nostro progetto BaskINViaggio e aiutarci a completare l'acquisto del mezzo. Tutti i soldi raccolti verranno devoluti a Buster Ability e ci consentiranno quindi di organizzare al meglio le trasferte dei nostri atleti baskin».