Sicurezza stradale, tappa a Peschiera del Pullman Azzurro della polizia

Venerdì 15 e sabato 16 luglio, il Pullman Azzurro della polizia stradale ha fatto nuovamente tappa in Veneto.

Il mezzo sta svolgendo un giro della Penisola per una campagna di sicurezza stradale organizzata per questa estate. Un tour che tocca tutte le province in cui sono stati intensificati i servizi di contrasto alla guida sotto l'effetto di alcol e droghe.

L'arrivo del Pullman Azzurro è l'occasione per dispensare utili consigli e rispondere alle domande degli utenti della strada, siano essi adulti, bambini, conducenti e passeggeri. L'attrezzatissimo autobus è una vera e propria aula multimediale itinerante, in cui è possibile visionare video, tutorial, ricostruzioni di incidenti realmente accaduti e tanto altro.

Con questa attività, gli agenti intendono attivare quelle emozioni che possono spingere verso comportamenti responsabili e capaci di accrescere la sicurezza di tutti.

Il 15 luglio, il Pullman Azzurro si è fermato in Piazza Mazzini a Jesolo, in provincia di Venezia, mentre ieri era in Piazza Cesare Betteloni a Peschiera del Garda.