Lotta alle erbacce sui cigli stradali e marciapiedi, ass. Benini: «Il "prima" e il "dopo" non ha bisogno di commenti»

«Più di 80 strade e marciapiedi ripuliti dalle erbacce, in soli tre giorni». Lo annuncia il Comune di Verona in una nota che poi specifica: «Mercoledì è partita infatti un’importante azione di sfalcio sui marciapiedi e sui cigli delle strade cittadine per rimuovere la presenza di tutte le erbacce cresciute negli ultimi mesi. L’intervento, voluto dall’assessore alle Strade e Giardini, ha il duplice obiettivo di restituire ordine e decoro alle vie e strade del territorio e anche di metterle in sicurezza, visto che in alcuni casi i marciapiedi sono quasi completamente invasi dalle erbacce e percorribili a fatica. L’attività è svolta dagli operatori ecologici di Amia, che alla quotidiana attività di pulizia ora affiancano, laddove necessaria, anche quella dello sfalcio».

Via Rossini Prima e dopo

In base a quanto riferito da Palazzo Barbieri, da lunedì prossimo «l’attività sarà ulteriormente intensificata». Nel dettaglio, agli operatori di Amia «si affiancheranno infatti altri 18 addetti, suddivisi in sei squadre, che passeranno al setaccio tutti i mille chilometri di strade presenti sul territorio comunale e i relativi marciapiedi». Si tratta insomma di «una vera e propria task force che in poche settimana porterà a termine la pulizia straordinaria avviata in questo giorni».

Gli uffici comunali stanno già predisponendo il calendario degli interventi per i mesi futuri, la volontà dell’amministrazione infatti è «far sì che la pulizia ordinaria prenda il posto di quella straordinaria, con un cronoprogramma stabilito per tempo e che vedrà l’utilizzo di diserbanti ecologici, rispettosi della natura ed efficaci contro la crescita delle erbacce». La nota del Comune di Verona sottolinea che «nessuna strada resterà esclusa dalla pulizia in atto».

A ribadirlo è lo stesso assessore alle Strade e Giardini, Federico Benini, che sta documentando le operazioni con una serie di immagini: «Le fotografie che documentano l’avvenuta sfalciatura sono notevoli, il "prima" e il "dopo" non ha bisogno di commenti - dice l’assessore Federico Benini -. Un intervento senza dubbio necessario, per troppi mesi trascurato e che ora richiede un’operazione straordinaria. Da lunedì gli operatori di Amia saranno affiancati da una vera e propria task force di addetti che nel giro di poche settimane ripuliranno tutte le strade e i marciapiedi della città, nessuno escluso. In tal senso voglio rassicurare i tanti veronesi che chiedono informazioni sulle tempistiche, l’attività non segue un ordine preciso, quel che è certo è che entro settembre la città da questo punto di vista sembrerà nuova. Ringrazio Amia e suoi operatori per la preziosa collaborazione».

Via Quinzano - Prima e dopo

Le strade e vie già ripulite

Nella giornata di mercoledì 31 agosto: via Camozzini, viale Repubblica, via Monte Pasubio, via Nuova, via Del Bersagliere, via Regaste Redentore, lungadige Redentore, vicolo Cecco dietro a San Francesco, via Carlo Montanari, via Roma, via Guerrieri, via Curtatone, Zai Sacra Familia, via Selenia, via Bassetti, via Cipolla, via Boccioni, via Montorio, via Rossini, via Unità d’Italia, via Belluzzo, via Porto San Michele, scale chiesa di Montorio, via Pontedera, via Benedetti, via Monte Recamao, via Belviglieri, via Mameli, via degli Arusnati, Porta Vescovo, piazza Nogara, via Carisio, via Carlo Alberto, stradone Santa Lucia 17-34, via Pellegrini, via Del Fante, via Da Verrazzano, via San Marco, via Leopardi, corso Porta Nuova, vicolo Sant’Antonio.

Giovedì 1 settembre: via da Polenta, via Benedetti, via Arno, ponte della Vittoria, via Zenatello, via Selenia, lungadige Redentore, via Giberti, via Pietà Vecchia, via Tebaldi, vicolo Gatto, via Seghe San Tommaso, corte San Mamaso, via Vipacco, via Dogana, vicolo Vetri, lungadige Galtarossa, via Palazzina, via Lorenzi, via Sirtori, via Mameli, via Quinzano, via Da Re, via Fraccaroli, piazza Nogarola, via Valerini, via Rossini, via Campo sportivo, via Unità d’Italia, via Ca de Forte, via Dolomiti, gradini via Unità d’Italia, via Bixio, via delle Argonne, via Ponte San Pancrazio, via Olivè, via Corso, via Poiano, stradone Santa Lucia, via Todeschini, via Camozzini, via Ederle, via Del Reti, piazza Nogara, via del Pontiere, via del Tricolore, via Muro San Bernardino, via Re Pipino, via Po, via Vitruvio, via Palladio, via Albere, corso Milano, via Maddalena, piazzale Olimpia, via Fra Giocondo.

Oggi,venerdì 2 settembre: vicolo Madonnina, via Enrico Noris, vicolo Pallone, vicolo San Bernardino, via interrato dell’Acqua Morta, via De Lellis, via Fogazzaro, via del Ponte, vicolo Fontanelle, via Bassone, tratto di via Magellano, via Meneghetti, via Puglie, via San Marco, via Dietro campanile San Tommaso, via Giberti, via Cristofori, via Caboto, via Leno, via Calatafimi, via Todeschini, via Marsala, via Belviglieri, via Verdi, via Turchi, via Banchette, via Salieri, vicolo Duca, vicolo Campetto, vicolo Ghiacciaia, quadrante Europa, viale del Lavoro, via Centro, via Mercurio, via Guerrieri, via Copernico, via Reno, via Da Persico.