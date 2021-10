Partito l'intervento di Amia a bastione San Francesco: raccolti 5 quintali di rifiuti e detriti

L'intervento straordinario di Amia presso il bastione San Francesco, a Verona, ha preso il via nella mattinata di lunedì. Un’operazione, svolta in coordinamento con l'amministrazione comunale, che ha interessato un’area di circa 500 metri quadri, che versava da anni in stato di degrado ed abbandono. Un’area demaniale, in concessione al Comune, teatro di un’importante opera di bonifica e riqualificazione ambientale e paesaggistica da parte di Palazzo Barbieri, per riportare questa zona limitrofa al centro cittadino fruibile a cittadini e turisti.

Il presidente di Amia Bruno Tacchella e l’assessore del Comune di Verona Francesca Toffali si sono recati in sopralluogo presso il bastione San Francesco per visionare i lavori partiti nella mattinata dell'11 ottobre, complementari agli interventi dell'amministrazione già svolti nelle scorse settimane che avevano interessate altre zone della stessa area. Un intervento particolarmente complesso, che ha visto all’opera una decina di operatori della società di via Avesani, sia del settore verde e giardini, sia dell’area tecnica operativa dei rifiuti. Sono stati manutenzionati, messi insicurezza e potati numerosi alberi presenti nell’area, rimuovendo e sfalciando contestualmente erbacce e sterpaglie incolte. Sono stati inoltre raccolti in una sola mattina circa 5 quintali di rifiuti e detriti di vario genere, tra i quali materassi, sacchi, reti metalliche, frammenti di legno di grosse dimensioni e altro ancora.

Le operazioni di Amia proseguiranno per un paio di giorni.