Sacchi e guanti e si va a "pulire il mondo". Iniziative nel weekend a Verona e provincia

Puliamo il Mondo, storica campagna di volontariato di Legambiente, si svolgerà sabato nella quarta circoscrizione del capoluogo e in tutto il fine settimana in altre zone del territorio

Torna nel weekend Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale di Legambiente sulla gestione sostenibile dei rifiuti e sulla promozione dell'economia circolare, che come ogni anno trova il sostegno del Comune di Verona.

Per tutti i cittadini che vogliono partecipare all'edizione 2021, l'appuntamento è per sabato 25 settembre, dalle 9 alle 13, nei pressi della pista ciclopedonale La Vecchia Ferrovia, lungo l'ex linea ferroviaria Verona-Bologna. È qui che entrerà nel vivo l'azione di volontari e non solo. L'iniziativa, promossa dal circolo Legambiente Verona con il patrocinio della quarta circoscrizione, coinvolgerà infatti anche gli studenti di tre scuole del territorio: l'istituto comprensivo 5 di S. Lucia, l'istituto comprensivo 12 di Golosine e l'istituto Virgo Carmeli, oltre naturalmente i veronesi che vorranno dare una mano.

Il ritrovo è alle 9 in Piazza Martiri d’Istria, Fiume e Dalmazia. Armati di sacchi e guanti si andrà a ripulire la pista ciclabile dai rifiuti abbandonati. I materiali saranno disponibili per i partecipanti che troveranno un banchetto informativo presidiato da volontari di Legambiente pronti ad accoglierli e a guidarli durante la mattinata.

Alla manifestazione ha dato il proprio patrocinio anche l’ufficio ambiente del Comune di Verona. E anche Amia, come ogni anno, sarà partner di Puliamo il Mondo a fianco dei volontari di Legambiente e dei cittadini veronesi. La società di Via Avesani, metterà a disposizione i materiali per la raccolta dei rifiuti, un mezzo automatizzato ed una squadra di operatori che supervisionerà e coordinerà le attività. Gli operatori si occuperanno del trasporto dei rifiuti raccolti e del successivo smaltimento.

«La quarta circoscrizione promuove questa importante iniziativa di educazione ambientale rivolta ai ragazzi, ai giovani e agli adulti per diffondere una cultura della cittadinanza attiva - ha affermato il presidente della quarta circoscrizione Carlo Badalini - Ogni persona si prenderà cura del quartiere in cui abita, sviluppando così la necessaria e urgente sensibilità per la sostenibilità ambientale e sociale». «Amia collabora con Puliamo il Mondo e sarà fattivamente al fianco di volontari e cittadini della quarta circoscrizione - ha aggiunto il presidente di Amia Bruno Tacchella - È un'iniziativa che rispecchia bene i nostri valori e le mission che abbiamo sempre promosso nel territorio, ovvero senso civico, senso di responsabilità, una corretta cultura della raccolta differenziata, la promozione di una cittadinanza attiva, il collaborazionismo con associazioni di volontariato che, come noi, hanno a cuore il decoro e la vivibilità della città. L’obiettivo della manifestazione è restituire aree degradate alla fruizione da parte della cittadinanza e sensibilizzare gli abitanti sull’abbandono dei rifiuti, una pratica ancora troppo diffusa in molte zone cittadine».

«L'obiettivo è quello di migliorare il territorio e sensibilizzare i cittadini alla corretta gestione di rifiuti, alla pulizia dell’ambiente e alla valorizzazione dei beni comuni, anche sotto il profilo della condivisione, della coesione sociale e della vivibilità», ha detto la presidente di Legambiente Verona Chiara Martinelli.

L’attività di pulizia sarà svolta rispettando le direttive anti-Covid, sarà quindi obbligatorio indossare la mascherina ed evitare assembramenti.

LE INIZIATIVE IN PROVINCIA DI VERONA

Sono 12 i Comuni che hanno aderito alla manifestazione nazionale, oltre a scuole, associazioni e circoli Legambiente territoriali.

A Buttapietra, sabato 25 settembre, dalle 9 alle 12, i cittadini sono invitati, insieme agli alunni delle scuole primarie e secondarie, a partecipare ad una camminata ecologica e di pulizia in Via Bovolino, Via Monte Cristallo e Via Lago di Garda.

A Cavaion Veronese, domenica 26 settembre 2021, ritrovo alle 9.30 in Corte Torcolo. Il percorso durerà circa due ore e si concluderà con un rinfresco finale. La partecipazione è libera ma è gradita una mail con l'indicazione del numero di partecipanti all'indirizzo: ecologia@comunecavaion.it.

A Zevio e a San Giovanni Lupatoto le iniziative sono organizzate da Legambiente in collaborazione con le amministrazioni e si terranno domenica 26 Settembre con ritrovo alle 8.45 al parcheggio del Ponte Perez e nel parco tra Via Palustrella e Via A. Salieri.

A Cologna Veneta, domenica 26, dalle 9 al Parco del Fiume in Via Giudecca, il circolo Perla Blu di Legambiente e Legambiente Veneto, si dedicherà alla pulizia del parco e degli argini del Fiume Fratta-Gorzone.

Altre iniziative si svolgeranno o si sono già svolte in altri comuni, tra cui Castelnuovo del Garda, Colognola ai Colli e Lavagno.