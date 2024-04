Festival "Psicologi in Piazza", terzo appuntamento dedicato al cinema

Il festival organizzato da Omnia Impresa Sociale e intitolato Psicologi in Piazza ha svelato il tema del terzo evento. L'appuntamento di aprile sarà dedicato al cinema. Questa sera, 5 aprile, al centro polifunzionale della seconda circoscrizione, in Via Quinzano 24/D, verrà proposto: «Leggersi con un film: storie di vita e psicologia», insieme al regista Alberto Rizzi di Ippogrifo Produzioni e agli psicologi e alle psicologhe di Omnia Impresa Sociale.

La quinta edizione del festival porta in piazza anche il cinema e le rappresentazioni della salute mentale prodotte dai registi. Una tematica, tra l’altro, che sta diventando sempre più presente all’interno delle produzioni cinematografiche. «L’evento che abbiamo organizzato ad aprile proporrà al pubblico un excursus storico delle tappe fondamentali che hanno segnato la rappresentazione della salute mentale attraverso il cinema, analizzando le caratteristiche dei diversi autori e dandone una cornice teorica e clinica in grado di avvicinarsi al vissuto di chi osserva - ha spiegato il presidente di Omnia Impresa Sociale, dottor Michele Orlando - Sarà centrale la definizione dei cliché che spesso caratterizzano i principali disturbi mentali, così come le rappresentazioni spesso non realistiche della sofferenza emotiva».

L’obiettivo dell’evento sarà riuscire a cogliere i significati profondi che accompagnano tali rappresentazioni, fornendo però degli strumenti che consentano una lettura realistica e vicina al proprio sentire. Regista, psicologi e psicologhe accompagneranno il pubblico in questa esperienza che aprirà profonde riflessioni e un dibattito finale, tra chi tra il pubblico avrà il piacere di intervenire.

L'evento è adatto a persone maggiorenni, è a ingresso libero ma è consigliata la prenotazione.