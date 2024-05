"Shoot me!" a Villa Are: «La fotografia come la psicologia diventa un mezzo di conoscenza e di indagine»

Un evento a colpi di “click”, quello organizzato da Omnia Impresa Sociale in collaborazione con RedLab, per la rassegna: Psicologi in piazza 2024, in programma per domenica 5 maggio, a Villa Are. La quarta arte accolta dagli psicologi per la quinta edizione del festival è quella della fotografia, un intreccio tra esperti del settore e psicologhe che hanno lavorato in questi mesi per portare in piazza l’evento: "Shoot me! Vedere ed essere visti".

Quella di domenica sarà una giornata dedicata all’utilizzo della fotografia come strumento per catturare parti dell’altro e per riscoprire parti di noi stessi. Sarà, inoltre, un’occasione per sperimentare l’uso dell’immagine con un laboratorio esperienziale, l’esposizione di un progetto fotografico e un talk dedicato alla fotografia come strumento terapeutico.

«Alla fotografia viene spesso affidato il difficile compito di catturare un momento o un’emozione, documentare passi di vita o aiutare a vedersi con altri occhi. - spiega il presidente di Omnia Impresa Sociale, Michele Orlando - In un momento storico in cui la comunicazione è resa sempre più difficile da barriere e forme di isolamento, la fotografia così come la psicologia, diventa un mezzo di conoscenza e di indagine. Ecco perché abbiamo pensato di lavorare sul rapporto tra psicologia e fotografia».

L'evento inizierà alle 12.30, alle 15 partiranno i laboratori di fotografia analogica con pinhole e sviluppo in camera oscura (due turni con posti limitati link in bio). Alle 18 si terrà il talk sull’uso della fotografia come strumento terapeutico e di scoperta di sé, con Marica Preto, le dottoresse Elisa Turrini e Noemi Corazza. Durante il pomeriggio sarà inoltre possibile osservare l'esposizione del progetto fotografico: «È questione di centimetri» di Gianluca De Santi.

La giornata sarà allietata anche da musica e intrattenimento! In villa è presente un’area verde adibita a zona pic-nic. L'evento è a ingresso libero ma è necessaria la prenotazione.