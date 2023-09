Controlli su ex amministratore unico, provvedimento disciplinare per dipendente di Solori

Il deputato di Forza Italia Flavio Tosi ha scritto all'assessore al bilancio di Verona Michele Bertucco, all'assessora alla legalità Luisa Ceni e a Solori per chiarire la vicenda che riguarda un dipendente della società locale di riscossione. Al lavoratore è stato notificato un provvedimento disciplinare dall'azienda per aver svolto delle verifiche sulla posizione Tari di un precedente amministratore unico di Solori.

Tosi chiede di avere copia dell’intera corrispondenza intercorsa tra Solori e il dipendente perché «o l’ex amministratore unico non ha presentato dichiarazioni errate e non veritiere e in tal caso è giusto chiedere al dipendente i motivi delle sue azioni di controllo - ha scritto Tosi - oppure l’ex amministratore unico ha invece commesso degli errori ai danni di Solori e quindi di tutti i contribuenti, e in quel caso le verifiche sarebbero un atto meritevole poiché tese a tutelare il bilancio di Solori, del Comune di Verona e l’interesse pubblico. Se fosse vera quest’ultima ipotesi, sarebbe allora il caso di domandare perché sia stato attivato il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente. L’auspicio sarebbe che non lo si sia fatto per tutelare il precedente amministratore unico».

Tosi ha dunque chiesto a Bertucco, Ceni e Solori di fare luce e accertare la verità dei fatti a tutela dell’azienda, del Comune che la controlla e dei cittadini veronesi.