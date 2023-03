La provincia veronese celebra la Giornata regionale per i colli veneti: «Area dal grande valore paesaggistico, naturale e culturale»

Una data da segnare assolutamente in agenda è quella di domenica 26 marzo 2023, prima domenica di primavera, in cui si celebrerà la seconda edizione della Giornata regionale per i colli veneti. Una festa che identifica nei primi giorni della stagione della rinascita la data dedicata ai territori collinari della Regione, con la precisa volontà di valorizzare il patrimonio naturalistico, storico, culturale, sportivo ed enogastronomico dei colli veneti, la cui ricchezza è composta da un mosaico prezioso di paesaggi unici, piccoli borghi, remote chiesette, antichi mestieri, tradizioni popolari e prodotti tipici.

Un appuntamento annuale dedicato al patrimonio culturale delle colline venete e che darà il giusto risalto anche ai colli del Veronese: le Colline del Garda, le Colline Moreniche, le Colline della Valpolicella, le Colline della Valpantena, le Torricelle e, infine, le Colline dell’est veronese. In particolare, saranno una trentina le località della provincia di Verona interessate dalla manifestazione, per un totale di quasi 70 eventi diffusi sul territorio: visite guidate, mostre, escursioni, giornate ecologiche, eventi culturali e musicali ma anche mercatini, caccia al tesoro, eventi enogastronomici e degustazioni dedicate alle eccellenze enogastronomiche locali.

Tutto questo grazie alla nuova iniziativa voluta da Regione del Veneto che l’ha istituita ufficialmente con legge regionale n. 25 del 3 agosto 2021, primo firmatario il consigliere regionale Marco Zecchinato, ed è attuata dalla Giunta regionale, assessore alla cultura Cristiano Corazzari, in collaborazione, per la parte operativa, con Unpli Veneto. Una sinergia, quella con le pro loco, che sottolinea il prezioso e fondamentale legame tra i volontari e il territorio.

La giornata a Verona

Festa dell’Olio 2023, percorsi guidati attraverso la biodiversità, mostre, convegni, laboratori e camminate alla scoperta del territorio collinare veronese. Il Comune di Verona aderisce così, con un’ampia proposta di appuntamenti, alla seconda edizione della Giornata regionale dei Colli Veneti, in programma domenica 26 marzo. Gli eventi proposti, che coinvolgono le Circoscrizioni 2^, 6^ e 8^, saranno realizzati da venerdì 24 a domenica 26 marzo. Inoltre, altri appuntamenti saranno proposti anche nel corso della primavera. Fra questi, la sagra del Broccolo in programma da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile. Promossa dalla Regione per valorizzare bellezze e tipicità dell’ampio e particolare territorio collinare veneto, la Giornata, grazie ai tanti e diversi enti, aziende e associazioni pubblico-private coinvolte, punta infatti a favorire la conoscenza del patrimonio paesaggistico, naturalistico e ambientale, con la diffusione delle culture e delle tradizioni tipiche delle zone coinvolte nella manifestazione.

«Quando si pensa al ricco ed eterogeneo territorio di Verona - ha spiegato l’assessora alla Cultura e Turismo Marta Ugolini - spesso ci si dimentica della zona collinare e agricola che si trova immediatamente a ridosso della città. Per questo, insieme al consigliere Trincanato, abbiamo scelto di aderire all’iniziativa della Regione Veneto, che ha bandito questo progetto di valorizzazione dei Colli Veneti. L’obiettivo è anche far scoprire alla cittadinanza un’area straordinaria dal grande valore paesaggistico, naturale e culturale. In particolare è stato valorizzato l’olio, che viene messo in luce grazie alla Festa dedicata a questo prodotto tipico. Gli eventi alla scoperta delle nostre colline continueranno per tutta la primavera, per animare i fine settimana dei veronesi».

«Questa - ha sottolineato la presidente Elisa Dalle Pezze - è per noi un’opportunità importante per dare risalto ad alcune iniziative che da tanti anni coltiviamo sul territorio. Abbiamo potuto far ripartire il concorso dell’Olio, che vedrà sfidarsi 38 partecipanti, di cui 13 aziende oltre a produttori familiari, che hanno creduto in questa giornata. Per noi è l’occasione di poter raccontare come l’olio e la coltivazione di ulivi, che caratterizzano fortemente le nostre colline, siano il frutto di un lavoro che porta avanti il tema della conservazione del paesaggio».

«Questo progetto ci aiuta a muovere i primi passi verso una più ampia valorizzazione del Parco delle colline - ha spiegato la presidente Claudia Annechini -. La base di partenza è quella di una rete tra quelli che possono essere gli enti, le associazioni, i gruppi e i comitati a livello ambientale, sociale ma anche le realtà economiche e commerciali. Uno degli obiettivi del nostro mandato è proprio quello di dare luce alla vita delle contrade e paesini in collina, distanti dall’immaginario della cittadinanza, ma ricche di particolarità per il modo in cui vengono vissute dai residenti e che quindi meritano di essere raccontate».