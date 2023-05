Provincia di Verona, in crescita cantieri e spese in conto capitale: «Dato molto positivo»

Si sono riunite nel pomeriggio di mercoledì 17 maggio l'Assemblea dei Sindaci e il Consiglio provinciale, i quali hanno approvato l’adozione del Rendiconto di gestione 2022 della Provincia di Verona.

In apertura dell'assemblea è stato osservato un minuto di silenzio per i tragici effetti del maltempo sull'Emilia Romagna, messa in ginocchio dai recenti alluvioni. Il èresidente Pasini ha colto l'occasione per ricordare i volontari e i gruppi della protezione civile veronese, già all’opera in queste ore nei territori dell’emergenza.

A margine della seduta invece, il presidente della Provincia ha voluto salutare e fare gli auguri di buon lavoro ai nuovi sindaci scaligeri, e a quelli riconfermati, eletti lunedì.

Rendiconto di gestione

Rispettati gli equilibri di bilancio in un anno, il 2022, terminato con 26 milioni di avanzo destinato a investimenti e 86,6 di avanzo disponibile, cifre già canalizzate al finanziamento degli investimenti futuri, in particolare su strade e scuole, contenuti nel programma triennale delle opere pubbliche del Palazzo Scaligero.

Calato anche l’indebitamento dell’ente, dai 19,8 milioni del 2021 ai 15,5 dello scorso anno, con un debito calcolato a cittadino che è sceso da 22 a 17 euro a persona.

Un altro calo lo hanno fatto registrare, per il terzo anno consecutivo, le entrate tributarie, fermatesi a 65,1 milioni di euro rispetto ai 69,7 del 2021. Una diminuzione su cui pesano ancora una volta gli introiti dall’R.C. auto e dall’I.P.T., dovuti alle difficoltà del mercato automobilistico, che risultano inferiori di oltre 10 milioni di euro rispetto al 2019.

Cresciuti, invece, sensibilmente gli impegni di spesa per energia elettrica e gas per le scuole e altri edifici del patrimonio provinciale, passati dai 6,6 milioni di tre anni fa agli 8,9 del 2022. Un aumento, in questo caso, coperto in bilancio dal Palazzo Scaligero grazie a un contributo statale.

Nonostante diverse nuove assunzioni, le cessazioni dei dipendenti hanno portato il personale a contrarsi ulteriormente: da 223 nel 2021 a 219 lo scorso anno.

Per gli interventi sulle scuole, la Provincia è riuscita a intercettare 23,3 milioni di euro dal Pnrr. Sostanziale, infine, l’aumento delle spese in conto capitale, passate da circa 18 milioni nel 2021 a quasi 26 nel 2022, con un incremento vicino al 50%.

«È un dato molto positivo, perché le spese in conto capitale rappresentano in massima parte fondi concretamente utilizzati dalla Provincia durante l’anno anche per i cantieri sull’edilizia scolastica e sulla viabilità – ha spiegato il presidente Flavio Pasini –. Questo è il frutto dell’impegno straordinario degli uffici, concentrati negli ultimi mesi su diversi progetti e, tra questi, quelli finanziati dai bandi del Pnrr che presentano tempistiche spesso al limite del proibitivo. Ora puntiamo all’annunciata "contro-riforma" delle Province, per ridurre l’attesa per la messa a terra di quelle opere che il territorio chiede da tempo».