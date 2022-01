Provincia di Verona e Covid, 2437 classi segnalate per contagi: coinvolti 43016 alunni e 2578 insegnanti

Il meccanismo delle quarantene da Covid-19 avrebbe generato la chiusura di quasi il 50% delle classi di nidi e scuole materne comunali di Verona, a fronte del 2% di bambini positivi.

È uno dei dati divulgati nella conferenza stampa che si è tenuta il 20 gennaio a Palazzo Barbieri e che ha visto la partecipazione del sindaco Federico Sboarina, dell'assessore all'Istruzione Maria Daniela Maellare, del direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi e del presidente di Atv Massimo Bettarello.

Nella fascia d’età da 0 a 6 anni basta un contagiato in classe per far scattare la chiusura, dal momento che i bambini sono senza mascherine. Provvedimento che però, hanno fatto notare da Palazzo Barbieri, si ripercuote sulle famiglie, che si trovano costrette a dover gestire questo imprevisto con qualche difficoltà e problema per la routine giornaliera.

L’Amministrazione cerca di dare il massimo supporto, anche in termini economici, riducendo la retta scolastica in base al numero di assenze dovute al contagio. Un miglioramento organizzativo dovrebbe derivare dalla nuova indicazione della Regione, che ha stabilito per il rientro in presenza degli alunni la presentazione dell’esito negativo del tampone: non sono più necessarie dunque altre certificazioni del Sisp o del medico curante.

Come previsto, la ripresa delle scuole dopo le festività natalizie ha invertito la tendenza di fasce d’età maggiormente contagiate. Nell’ultima settimana, infatti, i maggiori casi sono stati registrati tra i ragazzi da 10 a 19 anni, con 4078 ogni 100 mila abitanti. La seconda fascia che registra maggior contagi è quella da 0 a 9, con 4046 casi. Infine la terza classe è quella da 30 a 39 anni con 3489 casi, in pratica i genitori dei ragazzi.

SCUOLE DELL'INFANZIA E NIDI COMUNALI: DATI AL 19 GENNAIO - Scuole dell’infanzia e nidi comunali, dati al 19 gennaio. Nelle scuole dell’infanzia le sezioni chiuse sono 35 su 78, per una percentuale del 44,87%. Sono invece 3 le scuole chiuse, quelle di Poiano, le Alessandri e le Montessori, su un totale di 28 (10,71%). Su 1841 bambini sono 41 quelli positivi (2,23%), mentre gli insegnanti sono 7 su 230 (3,04%). Nei nidi comunali le sezioni chiuse sono 24 su 50 (48%) e, come per l’infanzia, sono tre i nidi chiusi, Pestrino, Garbini e S. Croce. Su 1018 bambini sono 25 quelli positivi (2,46%), mentre le educatrici sono 15 su 325 (4,62%).

I DIPENDENTI DEL COMUNE DI VERONA - Su un totale di 1971 dipendenti, ne risultano assenti 83: 68 isolati perché positivi e 15 per quarantena da "contatto stretto" con positivi.

TRASPORTO PUBBLICO - Ad oggi sono 80 gli autisti dei mezzi pubblici assenti, il 30% perché positivi, mentre il 70% per isolamento a seguito di contatto. Viene comunque garantito quasi il 98% del servizio dal momento che sono saltate alcune corse recando meno disagio possibile e con tempi di attesa brevi, così come sono state soppresse le corse serali che in questo periodo non sono per niente utilizzate.

Dal 6 gennaio sono 70 gli operatori dislocati sul territorio nelle fermate più importanti per il controllo a terra green pass e corretto uso della mascherina FFP2. Nei primi quindici giorni sono 110 mila i controlli effettuati con una media di 7 mila controlli al giorno, con buon riscontro, dal momento che il 99% dei passeggeri sono risultati dotati di green pass. I controlli a bordo dei mezzi di trasporto sono invece effettuati dalle forze dell’ordine. Ai 650 mezzi dell’azienda si aggiungono 92 linee di privati a supporto del servizio che, fino a dicembre 2021, ha registrato un utilizzo da parte di 130 mila utenti al giorno.

SITUAZIONE SCUOLE (DATO SISP) - In tutta la provincia di Verona ad oggi le classi segnalate per contagi sono in totale 2437, a differenza di lunedì 16 quando erano 1300. Nel particolare sono 110 nidi, 439 scuole dell’infanzia, 1038 scuole primarie, 381 secondarie primo grado e 469 secondarie secondo grado. In totale sono coinvolti 43016 alunni e 2578 insegnanti.

ULSS 9 SCALIGERA - Su 6300 dipendenti sono 400 gli operatori assenti per contagio o contatti.