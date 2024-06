Innovazione nelle imprese grazie a prototipi sviluppati da studenti

Sono stati presentati nel centro congressi della Camera di Commercio di Verona i 12 prototipi originali sviluppati da studenti universitari e di Its per rispondere alle sfide di innovazione lanciate da aziende o imprese sociali con sede nelle province di Verona, Vicenza e Mantova. L'evento ha chiuso ufficialmente la seconda edizione di Upskill Cariverona, il programma di innovazione collaborativa promosso da Fondazione Cariverona e Upskill 4.0, spin-off dell'università Ca’ Foscari Venezia.

L’iniziativa, lanciata a marzo 2024, ha coinvolto 12 realtà produttive e oltre 50 giovani di tre Its e due atenei. Accompagnati dai project manager di Upskill 4.0, i team hanno lavorato a stretto contatto con gli imprenditori per elaborare risposte originali e concrete ai loro bisogni di innovazione. Attraverso un processo per fasi codificato da Upskill 4.0 e mutuato da metodologie per la gestione dell’innovazione come il design thinking, i giovani hanno aiutato le aziende a ripensare i loro prodotti e servizi attraverso le tecnologie digitali.

«I 12 progetti di questa seconda edizione dimostrano, ancora una volta, che l’innovazione nasce dall’incontro e dalla contaminazione tra idee, saperi e competenze diverse - ha dichiarato Filippo Manfredi, direttore generale di Fondazione Cariverona - La stretta collaborazione tra giovani degli Its e delle università, da una parte, e imprenditori, anche sociali, dall’altra, ha dato vita a soluzioni efficaci e originali, che possono innescare nuovi percorsi di crescita per il futuro. Come fondazione, siamo convinti che la costruzione di sinergie inedite e il dialogo tra mondi solo in apparenza distanti tra loro siano chiavi di volta essenziali per rilanciare lo sviluppo sociale ed economico dei nostri territori».

Per le quattro aziende veronesi, i prototipi realizzati sono: una web app, una nuova comunicazione online ed esperienze offline attraverso un pop-up store per la Pasticceria Cassandrini; un contest rivolto ai giovani per avvicinarli al mondo della falegnameria per Lorenzo Borsarini; un’analisi web dettagliata per comprendere la percezione del brand e individuare nuovi segmenti di mercato per Camplin; e un nuovo videogioco collaborativo per gli studenti di Cooperativa il Ponte.

«I progetti Upskill 4.0 sono un’occasione concreta per le imprese per sperimentare in modo rapido nuove soluzioni attraverso il digitale - ha evidenziato Stefano Micelli, presidente di Upskill 4.0 - I prototipi valorizzano tutte le aziende, mettendo la tecnologia al loro servizio. Le soluzioni dimostrano, inoltre, come riconnettere l'energia dei giovani al saper fare di generazioni consolidate sia una leva formidabile per la crescita dei territori, rendendoli attrattivi e competitivi».