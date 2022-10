A Verona venti istituzioni firmano un protocollo d'intesa contro la violenza di genere, Tommasi: «È importante fare squadra»

«Adozione di strategie e prassi condivise per il contrasto della violenza di genere, oltre che una specifica formazione comune di tutti gli operatori coinvolti a vario titolo nella tutela e nel sostegno delle vittime di violenza di genere». Sono questi gli obiettivi del protocollo d’intesa promosso dall’Ordine degli Avvocati e dal Tribunale di Verona, sottoscritto questo pomeriggio in Gran Guardia da una ventina fra istituzioni giuridiche, sanitarie, universitarie e comunali. Fra i firmatari del documento il sindaco Damiano Tommasi, in rappresentanza del Comune di Verona fra le municipali capofila. Presente anche la vicesindaca Barbara Bissoli, assessora alla Parità di genere e il comandante della polizia locale Luigi Altamura.

«Grazie al lavoro dell’Ordine degli Avvocati e di tutte le parti coinvolte nel progetto – ha sottolineato il sindaco Damiano Tommasi – si punta ad agire con una nuova metodologia di intervento, in particolare nella fase di prevenzione, ma anche di sostegno a chi ha la forza e il coraggio di denunciare. La violenza di genere è purtroppo spesso un fenomeno molto intimo, che si genera in ambito familiare, difficile da prevenire e spesso, quando si interviene, è tardi. Questo protocollo punta a fornirci degli strumenti condivisi, per mettere in rete l’impegno di istituzioni diverse. Come tante altre problematiche sociali, il modo migliore per affrontarle e risolverle è fare squadra».

Ad aderire al documento, oltre a Ordine degli Avvocati di Verona e Tribunale di Verona, anche di Ufficio del Giudice Tutelare di Verona, Procura della Repubblica al Tribunale di Verona, Direzione Generale Ulss 9 Scaligera, Comuni di Verona, Sona e Legnago capofila degli ambiti territoriali. E, ancora, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto, Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Verona e Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona, AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Minori Sezione di Verona, Camera Minorile di Verona, Cammino – Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie Sezione di Verona, ONDIF – Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Sezione di Verona, Unione Giuristi Cattolici Italiani – Unione di Verona. In occasione della sottoscrizione, il protocollo d’intesa è stato presentato alla città nel corso di un convegno di studi dedicato al tema della violenza di genere.