Anche il Comune di Verona ha aderito alla campagna della Protezione civile "Io non rischio"

«Affrontare un rischio naturale è assai complicato se non si è un minimo preparati, ma ognuno di noi può imparare quali comportamenti adottare qualora ne veniamo coinvolti e fare la propria parte per ridurne gli effetti». Proprio per questo motivo, spiegano dal Comune di Verona, nelle giornate di sabato e domenica i volontari di Protezione civile sono in piazza Bra, così come in oltre 700 piazze d’Italia, in occasione della campagna "Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile", per sensibilizzare su quali sono i rischi naturali e quelli causati dall’attività umana a cui siamo esposti, per promuovere azioni e comportamenti per prevenirli o ridurne le conseguenze.

«Infondere tale consapevolezza - sottolineano ancora da Palazzo Barbieri - permette di sapere cosa fare prima, durante e dopo una situazione di pericolo e come interviene la Protezione civile. Ognuno di noi può contribuire alla prevenzione e riduzione del rischio, agendo prima che si verifichi una calamità attraverso comportamenti e scelte quotidiane, a livello individuale, familiare o di comunità che possono fare la differenza, aumentando la sicurezza per noi e per chi ci sta intorno».

Presenti in piazza Bra il Gruppo Comunale di San Giovanni Lupatoto, il Nucleo Lupatotino, il Reparto Volo Emergenze, la Protezione Civile Il Grifone, il Gruppo Comunale di Fumane, il Gruppo Comunale di Povegliano, la Croce Rossa Italiana e Ana Verona. La campagna è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Reluis - Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, Fondazione Cima - Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

«Il Comune di Verona ha aderito con grande entusiasmo a questa iniziativa che si svolge in tantissime città italiane - ha detto l’assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi -. Tutte le attività volte alla promozione della Protezione civile, una forma di volontariato che vediamo in espressione soprattutto nei momenti di crisi, è assolutamente nelle corde dell’Amministrazione, per cui siamo anche contenti di ospitarli davanti a Palazzo Barbieri, un luogo particolarmente simbolico per la città».