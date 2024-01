Agricoltori protestano con un centinaio di trattori davanti a Veronamercato

Un centinaio di agricoltori ha manifestato questa mattina, 23 gennaio, davanti al mercato ortofrutticolo di Verona. Agricoltori pronti a ripetere la protesta anche domani se non ci saranno cambiamenti nelle politiche agricole italiane ed europee.

È arrivata anche in provincia di Verona la protesta degli agricoltori che da settimane sta attraversando l'Europa. Alcune rivendicazioni sono simili, altre cambiano di Paese in Paese. Ed anche in Italia il fronte dei manifestanti non è unico. A livello nazionale, il movimento che unisce le proteste organizzate in diverse città si chiama Cra-Agricoltori Traditi ed è guidato a livello nazionale da Danilo Calvani, già leader del Movimento dei Forconi.

Alcuni degli agricoltori che hanno manifestato questa mattina a Veronamercato hanno aderito al Cra, altri non fanno parte del movimento ma hanno comunque voluto far sentire la loro voce. Voce che è stata ascoltata dal prefetto di Verona Demetrio Martino, il quale ha convocato in prefettura una delegazione dei manifestanti.

Ma pur non essendo tutti uniti in un unico movimento, la rabbia degli agricoltori è la stessa e sono simili anche le principali rivendicazioni, portate sia in strada con bandiere e cartelli appesi ai trattori sia in prefettura nell'incontro con il prefetto Martino. Gli agricoltori chiedono interventi che riducano burocrazia e costi di produzione, i quali sono arrivati a livelli insopportabili per gli imprenditori agricoli. Imprenditori che invece chiedono maggiori tutele dei loro prodotti, aiuti economici basati sulle loro esigenze reali e una revisione delle norme europee per un'agricoltura più sostenibile.

E solidarietà ai manifestanti è stata espressa questa mattina dal consigliere regionale veronese Stefano Valdegamberi. «Le politiche ideologiche della Comunità Europea distruggono l’agricoltura italiana - ha dichiarato Valdegamberi - L’ideologia ambientalista che fa morire l’ecosistema montano, senza mettere un limite alla proliferazione dei lupi; l’introduzione dei cibi come il latte sintetico, giustificati per ridurre l’effetto serra; lo spreco di denaro pubblico per smettere di produrre favorendo le importazioni low-cost al glifosato per l’industria alimentare italiana da Paesi come il Canada; le norme igienico-sanitarie applicate in Italia e derogate all’estero che mettono fuori mercato le nostre produzioni ortofrutticole; l’oligopolio del sistema della domanda che impone il sotto-costo alle produzioni agricole; l’introduzione ideologica di grilli, vermi e cavallette, per sostituire con i consumi ideologici quelli della ricca e sana tradizione italiana. Queste misure giovano alle multinazionali che finanziano la corrotta politica comunitaria per distruggere le nostre produzioni».