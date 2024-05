«Giù le mani dal centro storico», manifestazione contro la nuova Ztl

Urleranno la loro insoddisfazione e lo faranno alle 14 di sabato 25 maggio in Piazza Santa Anastasia. Sono i residenti e gli esercenti del centro storico di Verona contrari al nuovo Piano della Sosta approvato dalla giunta comunale.

Un piano che prevede diverse novità che entreranno in vigore gradualmente a partire dalla prossima estate. Dopo la chiusura delle scuole, saranno pedonalizzate Piazza Erbe, Via Pellicciai, Piazzetta Sgarzerie e il piazzale di Castel San Pietro. E in seguito entreranno in vigore le novità sulla Ztl. Ed è proprio contro le modifiche alla zona a traffico limitato che alcuni residenti e la Corporazione degli Esercenti del Centro Storico di Verona hanno organizzato la protesta. «Vogliamo un centro storico accessibile, vivibile e godibile e per questo siamo contro la completa chiusura della Ztl che limita ulteriormente l’accesso al centro storico per auto, moto e motorini».

Il nuovo piano non prevede variazioni per i veicoli commerciali autorizzati, che potranno continuare circolare nella Ztl dal lunedì al sabato dalle 6 alle 10 con obbligo di uscita entro le 10.30. Ma il vero cambiamento è l'eliminazione delle fasce di libero accesso. Una misura bilanciata dalla possibilità per tutti i residenti nel comune di Verona di poter attivare per tre volte al mese il transito in Ztl tramite un portale dedicato.

Un cambiamento sgradito ai residenti e agli esercenti che protesteranno in Piazza Santa Anastasia. I residenti temono che l'irrigidimento degli accessi alla Ztl comprometterà la loro qualità della vita. Mentre gli esercenti temono che la nuova zona a traffico limitato disincentiverà l'arrivo dei clienti.

E come controproposta, la Corporazione degli Esercenti del Centro Storico ha suggerito «la realizzazione di parcheggi scambiatori serviti da autobus ogni 15 minuti; nuovi garage pubblici limitrofi al centro storico; bus navetta elettrici ogni 5 minuti gratuiti per collegare garage e centro storico; la sospensione o la riduzione del costo dei parcheggi su strada negli orari dello shopping e agevolazioni per la sosta di residenti, esercenti e lavoratori del centro».