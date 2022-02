Altro sabato di protesta contro il Green Pass, in piazza anche Povia

È stata annunciata la presenza anche del cantautore Povia all'ennesima manifestazione contro il Green Pass organizzata a Verona.

Da mesi, il comitato Verona per la Libertà chiama in piazza i cittadini scontenti dei provvedimenti anti-Covid varati dal Governo. Il giorno scelto per queste proteste è il sabato ed anche il prossimo 26 febbraio il presidio in piazza ci sarà. Non in Piazza Bra, come accaduto spesso, ma in Piazza Cittadella.

L'appuntamento è per le 14.30 ed interverrà anche Giuseppe Povia, artista celebre per le sue canzoni ma anche per le sue posizioni da lui espresse contro l'obbligo vaccinale e la certificazione verde. Oltre a quella di Povia, sono state annunciate le presenze di Fabio Tuiach e Ornella Mariani. Tuiach è un ex pugile e un ex portuale triestino, diventato anche lui un personaggio noto nella galassia No Green Pass. Mentre Ornella Mariani è una scrittrice e saggista ed è diventata una delle più forti voci contrarie alla legislazione prodotta in questo periodo di emergenza.