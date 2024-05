Mense scolastiche, sit-in dei lavoratori. «Turni logoranti e vertenze irrisolte»

Carenza di personale, ore contrattuali insufficienti rispetto alla mole di lavoro da svolgere, livelli di inquadramento inadeguati e scarsa considerazione delle segnalazioni su temi come la sicurezza sul lavoro o la mancata fornitura di materiali. Ad esempio, i dipendenti starebbero aspettando da più di un mese utensili e il detersivo per igienizzare i locali. E queste sono solo alcune delle motivazioni che hanno spinto le lavoratrici e i lavoratori di Euroristorazione ad organizzare per lunedì scorso, 13 maggio, un primo sit-in di protesta davanti alle scuole. Una manifestazione diretta non tanto nei confronti dell'istituzione scolastica, ma verso i responsabili del servizio mensa. Un servizio che al momento non sembra dimensionato per garantire alti standard di qualità.

Nel mirino dei manifestanti ci sono dunque finiti Euroristorazione, in qualità di titolare dell'appalto di una buona parte delle mense scolastiche del Comune di Verona; ma anche Agec che funge da committente e quindi anche il Comune di Verona che controlla Agec.

«L’appalto è iniziato un anno fa sotto i migliori auspici di confronto costruttivo sia con l’azienda, Euroristorazione, che con la committenza, Agec, per assicurare ai lavoratori un clima lavorativo sereno e condizioni di lavoro dignitose con la doverosa attenzione ai temi della salute e della sicurezza - hanno spiegato Marta Cordioli e Nicola Spadavecchia di Filcams Cgil Verona - A distanza di molti mesi dobbiamo tuttavia prendere atto che non c’è stato alcun miglioramento: la carenza di personale è strutturale, costringendo a turni logoranti e frenetici le lavoratrici e i lavoratori spesso contrattualizzati soltanto per poche ore alla settimana. Euroristorazione continua a trascinarsi dietro, senza risolverle, vertenze di adeguamento dei contratti e dei livelli di inquadramento, facendo correre i lavoratori da una scuola all’altra per non risultare inadempiente durante i controlli di Agec. Le nuove assunzioni effettuate hanno riguardato per lo più gli autisti del servizio di trasporto dei pasti che Euroristorazione ha internalizzato in sede di cambio appalto, e le nuove scuole prese in appalto. Niente che vada nella direzione richiesta dal sindacato e dai lavoratori. Siamo insomma alle solite. Le migliorie di gara e gli annunci di qualità di servizio vengono scaricati e fatti pagare ai lavoratori e alle lavoratrici. Non possiamo permetterlo e le azioni di protesta proseguiranno finché non vedremo miglioramenti sostanziali».