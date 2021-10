Studenti universitari: «E io dove mangio? Riaprite la mensa Le Grazie di Borgo Roma»

Ieri, 4 ottobre, un gruppo di studenti e studentesse dell'università han manifestato davanti alla mensa Le Grazie di Borgo Roma. Una mensa che da più di un anno è chiusa e di cui gli universitari chiedono la riapertura. «Chi si dovrebbe occupare di questo servizio è l'Esu, ente regionale per il diritto allo studio, che ha l'obbligo di garantire il servizio di ristorazione a Ca' Vignal. Obbligo che, però, ignora da oltre un anno», ha dichiarato Deborah Fruner, coordinatrice Udu Verona.

Il disservizio sarebbe creato da una serie di contrattempi che stanno allungando i tempi di ristrutturazione della mensa, la cui cucina non era di dimensioni regolari. La gara per la sistemazione della mensa è stata vinta da un'azione che non avrebbe però rispettato i termini dell'appalto e questo costringerà l'Esu ad una nuova assegnazione dei lavori. Tutti imprevisti di cui l'ente non sarebbe responsabile, nonostante sia stato il bersaglio della contestazione di ieri.

Nel frattempo sono state create delle convenzioni, tra cui quelle con il bar Le Grazie o con l'Aoui per permettere agli studenti di servirsi della mensa interna all'ospedale di Borgo Roma. «Ma il servizio mensa ospedaliero è riservato a chi lavora in ospedale ed i suoi spazi non sono né sufficientemente grandi né organizzati per essere adibiti a mensa studentesca universitaria - ha spiegato Laura Bergamin, rappresentante di medicina nel Consiglio degli Studenti dell'Università di Verona - Mentre il bar Le Grazie offre solo dei lunch box insufficienti e che è troppo piccolo per contenere il flusso di centinaia di studenti in pausa pranzo».

«Ed oltre al danno la beffa perché ai borsisti viene comunque trattenuto l'importo per l’utilizzo della mensa - ha concluso Fruner - Anche se nessuno di loro può effettivamente usufruirne. Inoltre, sulle borse di studio, L'Esu nell'ultimo anno non ha saputo garantire un supporto economico ad oltre 500 studenti dell'università di Verona, lasciandoli senza borsa di studio pur avendone diritto».