Protesta animalista prima della Carmen. Striscione esposto vicino all'Arena

Ieri sera, 13 luglio, alcuni militanti del movimento 100% Animalisti hanno mostrato il loro striscione di accusa al Trentino vicino all'Arena in Piazza Bra. Lo hanno fatto prima che cominciasse la Carmen, opera in cartellone all'Arena di Verona Opera Festival, evento che attira tanti spettatori da tutto il mondo.

Gli animalisti si sono messi vicino ad una delle entrate principali ed hanno srotolato lo striscione in lingua inglese in cui hanno scritto che in Trentino vengono uccisi orsi e lupi. «Potrebbero essere stati dei bracconieri ad uccidere gli orsi MJ5 e F36 - hanno dichiarato i militanti - E la cosa non ci stupisce più di tanto. Fece la stessa fine l'orso Dino anni fa, nell’altopiano di Asiago. Noi siamo sempre più convinti che la demonizzazione ed eliminazione di questi poveri animali, sia dovuta alla costruzione pianificata in Trentino di alberghi di lusso e relative piste da sci».

Gli attivisti sono stati identificati dagli agenti di Digos di Verona, intervenuti sul posto.

«Il pubblico che attendeva di entrare in Arena ha approvato la protesta - hanno concluso gli animalisti - Il nostro movimento continuerà la campagna di denuncia in altri luoghi frequentati dai turisti. Tutti devono sapere cosa succede ai poveri animali, colpevoli solo di abitare nei boschi del Trentino». Nel Veronese, la campagna di 100% Animalisti aveva già portato lo striscione esposto ieri sera anche su un gommone lungo l'Adige, nella Casa di Giulietta, e all'aeroporto Valerio Catullo.