Cuccioli di beagle alla Aptuit di Verona, protesta ai cancelli degli animalisti

Al centro sperimentale Aptuit di Verona, stabilimento di proprietà della multinazionale farmaceutica tedesca Evotec, è recentemente arrivato dalla Francia un furgone con 20 cuccioli di cani di razza beagle dell'età di 4 mesi. Una notizia che è giunta alle orecchie dell'associazione Cento per Cento Animalisti che ieri sera, 8 settembre, intorno alle 21.30, hanno organizzato una rapida protesta davanti ai cancelli di Via Fleming.

Convinti che gli animali sarebbero stati utilizzati (e sostanzialmente uccisi) in esperimenti scientifici, i militanti hanno affisso uno striscione all'ingresso della Aptuit. Dopo circa un quarto d'ora, gli addetti della vigilanza hanno chiamato la polizia e gli agenti hanno raggiunto il luogo della contestazione ed hanno identificato i tre animalisti presenti.

Per Cento per Cento Animalisti, i beagle trasportati a Verona sono «povere creature fatte nascere apposta per venir torturate in esperimenti che non hanno nulla di scientifico e non hanno nessuna utilità per gli umani. Ed anche se la avessero sono comunque immorali».

«La Aptuit - ha aggiunto l'associazione animalista - si vanta di essere il centro di sperimentazione più veloce: il che significa le sofferenze più intense per le vittime, che saranno alla fine uccise. La sperimentazione su altri animali non ha nessun valore per gli umani: ogni organismo ha sviluppato risposte diverse agli stimoli, anzi questa falsa ricerca è spesso fuorviante. Questo è risaputo. Dietro la sperimentazione animale c'è solo un giro di affari miliardario e questo è l’unico motivo per cui viene mantenuta».