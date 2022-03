Prorogati i plateatici extra a Verona, Sboarina: «Aiutiamo i commercianti e non dimentichiamo i residenti»

Prorogati fino al 30 giugno tutti i plateatici provvisori e temporanei, in scadenza al 31 marzo, rilasciati per l’emergenza Covid-19. Lo ha disposto la Giunta comunale che, sulla base delle nuove disposizioni previste dal governo, ha dato prosecuzione a tutti i permessi fino ad oggi rilasciati. Vengono così prorogati i circa 600 plateatici, 450 dei quali istituiti o allargati con nulla osta temporanei concessi per Covid da maggio 2020. In centro, così come in tutte le otto Circoscrizioni. Lo fa sapere palazzo Barbieri in una nota ufficiale.

Plateatici in Ztl

Nella Zona a traffico limitato, quindi, tutti i plateatici saranno rinnovati, compresi quelli che occupano in via straordinaria marciapiedi e posti motorini. Inoltre, è riconfermato anche l’utilizzo, previa presentazione di una nuova richiesta, dei 45 stalli blu del centro storico, che le attività economiche possono quindi tornare ad occupare. Complessivamente in area Ztl sono ad oggi riconosciute 180 concessioni ordinarie di occupazione suolo pubblico e 116 provvisorie con nulla osta emergenziale.

Inoltre, per le successive scadenze, in linea con le future disposizioni del governo, il Comune fa sapere che disporrà la proroga automatica delle concessioni, in modo da velocizzare le tempistiche e facilitare ulteriormente tutte le attività economiche interessante.

Sboarina: «Opportunità importante per gli esercizi commerciali»

Ad illustrare il nuovo provvedimento, questa mattina a porta Borsari nei pressi di un plateatico, il sindaco Federico Sboarina insieme all’assessore al Commercio Nicolò Zavarise. Presenti il consigliere comunale Roberto Simeoni e il vicepresidente di Confesercenti Verona Fabio Ferrari. «Sul fronte plateatici, mi fa piacere che anche il governo si sia allineato alla nostra politica d’intervento, prevedendo ciò che noi abbiamo anticipato già da alcune settimane - sottolinea il sindaco Federico Sboarina -. Quando in Italia si è posto l’obiettivo di far terminare l’emergenza sanitaria il 31 di marzo, come amministrazione, infatti, ci siamo immediatamente posti il problema di come far proseguire i tanti interventi di aiuto economico-sociali messi in atto fino ad oggi. In un quadro economico-finanziario non certo migliorato ed anzi ulteriormente aggravato dagli aumenti dei prezzi di energia e gas e da un conflitto in atto in Ucraina, la possibilità di lavorare anche all’aperto è un’opportunità importante per gli esercizi commerciali. Per quanto riguarda gli stalli di sosta, terremo conto delle esigenze evidenziate anche dai residenti, per individuare possibili soluzioni migliorative».

«Via libera a tutti i plateatici provvisori e temporanei, che vengono rinnovati fino al 30 giugno - ha detto Zavarise -. Nell’ultimo anno e mezzo questa tipologia di plateatici sono stati una risorsa importante per le attività economiche, esercizi penalizzati dalle limitazioni e dall’emergenza economica. Si tratta di allargamenti o nulla osta concessi per Covid, quindi provvisori e temporanei, la cui proroga viene valutata di volta in volta ad ogni scadenza, secondo le disposizioni emanate dal Governo. Un ulteriore sostegno ai nostri negozianti ed esercenti, anche in considerazione del prolungato periodo di estrema difficoltà economica, che per molti rappresenta un ostacolo di non facile risoluzione. Una situazione verso cui l’amministrazione si sta fortemente impegnando, per dare attuazione a tutti i possibili interventi di aiuto».