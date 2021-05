Ancora fino al 10 maggio, Ztl di Verona ad accesso libero dalle 10 alle 22

Sono prorogate di un'altra settimana alcune ordinanze del sindaco di Verona Federico Sboarina volte ad agevolare i cittadini nel particolare contesto storico legato all'emergenza sanitaria.

ZTL

Fino al 10 maggio compreso, accesso libero alla zona a traffico limitato di Verona dalle 10 alle 22, tutti i giorni anche il sabato e la domenica. Il provvedimento ha l'obiettivo di continuare ad agevolare sia i veronesi che le attività commerciali. E viste le nuove aperture consentite, la libera circolazione in Ztl è volta a favorire bar e ristoranti, che possono svolgere attività di servizio al tavolo all'aperto, ma anche gli acquisti nei negozi del centro storico.

PIAZZETTA PESCHERIA

Per agevolare la sosta dei residenti in centro storico, resta in vigore sempre fino al 10 maggio l'ordinanza che, in via temporanea, permette il transito in Via Pescheria Vecchia e il parcheggio in Piazzetta Pescheria durante tutta la giornata a chi ha il permesso di tipo A, B ed E. Il provvedimento agevola la sosta dei residenti che non sarà più quindi consentita solamente dalle 19 alle 9 di mattina, ma 24 ore su 24. Per tutto il giorno il dissuasore sarà abbassato.