Ztl allargata e divieti, prorogate al 20 dicembre le ordinanze di Sboarina

Vengono prorogate fino al 20 dicembre le ordinanze del sindaco di Verona Federico Sboarina su ztl e stazionamento nelle piazze. Entrambi i provvedimenti sarebbero scaduti domani, 8 dicembre, ma la loro validità è stata allungata di dodici giorni.

ZTL

Per andare incontro alle attività di ristorazione e ai locali che effettuano il servizio di take away, resta allargato l'orario di ingresso alla ztl per le autovetture. L'accesso è aperto dalle 10 alle 22 per facilitare la formula del servizio d’asporto e consentire quindi ai veronesi di raggiungere più facilmente ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie dove prendere il cibo ordinato e consumarlo a casa.

DIVIETO DI ACCESSO AI PEDONI

Tutti i giorni, dalle 16 alle 6 del mattino successivo, non è possibile accedere ai giardini di Riva San Lorenzo e al parco giochi di Via Cesare Abba. Chiusura h24, invece, per Piazza Castelvecchio, su cui possono transitare o sostare solo i pedoni diretti ai numeri civici della piazza o chi è in attesa alla fermata dell'autobus.

DIVIETO DI STAZIONAMENTO E ASSEMBRAMENTO, MA POSSIBILITÀ DI TRANSITO

Tutti i giorni h24 sulle scalinate della Gran Guardia e di palazzo Barbieri (presenti in Piazza Bra e nelle laterali Piazzetta Municipio e Via degli Alpini); in Piazza Pasque Veronesi; lungo le alzaie dell'Adige e nell'area parcheggio di Via Bassetti a Porta Vescovo i pedoni possono transitare, ma non possono fermarsi e men che meno creare assembramenti. Lo stesso divieto è valido tutti i giorni dalle 16 alle 6 del mattino successivo in zona Arsenale, ossia ai Giardini Sandro Pertini, in Piazza Sacco e Vanzetti e nell'area della vasca; in Piazza San Nicolò e nell'area antistante la chiesa (ad eccezione di chi vi si reca) e nei giardini di Via Volturno. Mentre in Piazza del Popolo, il divieto è in vigore tutti i giorni dalle 18 alle 6.

DIVIETO DI UTILIZZO DELLE PANCHINE

Dal lunedì al sabato, h24, non ci si può sedere sulle panchine di Piazza Libero Vinco. Stesso divieto per quelle di Piazza Cittadella, tutti i giorni dalle 16 alle 6, e per quelle di Piazza Pradaval, tutti i giorni dalle 18 alle 6.