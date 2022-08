Asili nido di Verona, prorogata presentazione domande per rette agevolate

Dall'8 agosto al 15 settembre, gli utenti degli asili nido di Verona potranno presentare la richiesta di "Autorizzazione al prelievo Isee" per l'anno scolastico 2022/23. Il Comune infatti ha disposto la proroga del servizio il cui termine era precedentemente stabilito entro il 30 giugno. Le richieste potranno essere presentate esclusivamente online, mentre saranno accolte le domande che sono state presentate entro il 30 giugno in formato cartaceo a causa dei malfunzionamenti della rete internet del Comune.

Oltre ad accettare le richieste cartacee, il Comune ha ritenuto necessario riaprire il termine visto il gran numero di utenti che non le hanno presentate, permettendo loro di non perdere la possibilità di usufruire di rette agevolate per il prossimo anno scolastico.

Per chi non avesse dimestichezza con le procedure online, unico metodo per richiedere il servizio, può chiedere supporto contattando l'ufficio rette e iscrizioni nidi di Via Bertoni 4, chiamando il numero 045-2212211. L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17. Per informazioni è possibile scrivere a istruzione@comune.verona.it.