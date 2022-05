Bonus di 500 euro contro il caro bollette, prorogata scadenza per le richieste

È stata prorogata al 31 maggio la scadenza per richiedere i nuovi sostegni che il Comune di Verona ha messo a disposizione delle famiglie in difficoltà, con un occhio di riguardo agli over 65. Un'altra decina di giorni per dare al maggior numero di cittadini la possibilità di partecipare al bando, che prevede un aiuto del valore di 500 euro per sostenere le spese delle bollette di acqua, luce e gas. Le risorse a disposizione ammontano a 800mila euro.

La domanda deve essere presentata online entro le ore 24 del 31 maggio, accedendo al sito del Comune di Verona, da un componente per nucleo familiare. Tra i requisiti: essere residenti nel territorio comunale, avere un Isee ordinario o un Isee corrente in corso di validità inferiore o uguale a 15mila euro. L’unità immobiliare a cui sono riferite le utenze domestiche deve essere utilizzata come abitazione principale e deve corrispondere all’indirizzo di residenza. Il totale del patrimonio mobiliare di tutti i componenti del nucleo familiare che risultano dallo stato di famiglia (conto correnti bancari e postali, libretti di risparmio, titoli, azioni, obbligazioni, fondi comuni e qualunque altro rapporto finanziario valido ai fini Isee) deve essere inferiore o uguale a 5mila euro.

Alla domanda vanno allegati i documenti di identità, le fatture delle utenze domestiche da ottobre 2021 ad aprile 2022, l'estratto conto di tutto il nucleo familiare al 31 marzo 2022, compreso saldo e lista movimenti. I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o di durata non inferiore a un anno (se scaduti vanno bene anche i kit di rinnovo); per cittadini non italiani, comunitari o extra comunitari è richiesto il non essere destinatari di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

La graduatoria darà priorità ai richiedenti di età maggiore o uguale a 65 anni e ai nuclei familiari con almeno un componente over 65. E sarà definita per Isee crescente. Gli anziani già assistiti dal Comune, saranno seguiti domiciliarmente, con gli operatori dei servizi sociali che andranno a casa degli utenti per aiutarli a compilare correttamente la domanda.

Le somme verranno erogate fino ad esaurimento del fondo. In caso gli stanziamenti non fossero sufficienti a coprire tutte le richieste, sarà data precedenza a chi non ha beneficiato del contributo per il canone di locazione di mille euro previsto dal Bando affitti e utenze del Comune di Verona, scaduto il 19/12/2021 ed elargito il mese scorso.

Sono esclusi dal nuovo contributo coloro che hanno avuto accesso al fondo morosità incolpevole dall'1 gennaio 2021.