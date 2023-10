Concessa proroga per ampliamento Coati, preoccupato il comitato Salviamo Parona e Arbizzano

Il Comune di Negrar di Valpolicella ha concesso un'ulteriore proroga al salumificio Fratelli Coati per la sottoscrizione della convenzione per l'ampliamento dello stabilimento. Quello stesso stabilimento che è andato distrutto nell'incendio dell’8 febbraio scorso. La proroga è stata approvata all'unanimità dal consiglio comunale il 28 settembre scorso, sorprendendo i rappresentanti del comitato Salviamo Parona e Arbizzano presenti in aula.

Per il comitato, nato dalle preoccupazioni che accomunano alcuni cittadini dopo l'incendio dello stabilimento, erano presenti il presidente Sergio Cucini, la vice Edvige Adami ed il consigliere Mirco Pellegrini, i quali si sono detti sorpresi perché nel corso degli incontri avuti con il sindaco Roberto Grison era stato loro assicurato che non sarebbero state concesse nuove proroghe. «Ci chiediamo cosa sia cambiato tanto da giustificare una scelta che, a dire del sindaco, sarebbe stata anche contraria a disposizioni regolamentari e di legge», è stato il commento dei membri del comitato.

Inoltre, la proroga contiene anche una novità. La sottoscrizione della convenzione subordina la concessione all'esecuzione di opere pubbliche con lo spostamento dell'isola ecologica e la realizzazione di una rotonda con cui sistemare i percorsi della Strada Provinciale 12 la viabilità di accesso alla Zai di Arbizzano. La novità è che tra queste opere pubbliche è stato eliminato lo spostamento dell'isola ecologica.

«Siamo preoccupati per la mancanza di un dibattito pubblico e per la proroga concessa», hanno fatto sapere dal comitato Salviamo Parona e Arbizzano. Preoccupazioni che si aggiungono a quelle del cantiere per lo smaltimento dello stabilimento incendiato «che ha interrotto le opere - scrive il comitato - senza una dichiarazione che possa confortare la cittadinanza sullo stato dei luoghi, sul futuro del sito, ma soprattutto sul monitoraggio delle acque e dell’aria che per Arpav è terminato il 31 maggio mentre Acque Veronesi ha pubblicato quello del 19 settembre, per i quali continuiamo a lamentare la mancanza dell’analisi delle falde da cui capta l’acqua potabile la Centrale del Terminon».