In prima circoscrizione a Verona verrà attivato uno sportello gratuito con lo psicologo

Per meglio affrontare il disagio psicologico arriva in città un nuovo servizio per aiutare le persone che si trovano a vivere insicurezze o situazioni di difficoltà. Si tratta dello sportello "Lo psicologo ti ascolta", un progetto della prima circoscrizione in collaborazione con l’associazione "Pronto Psicologo", che metterà a disposizione i propri psicologi e psicoterapeuti per incontrare e ascoltare chi vorrà confrontarsi con esperti del settore.

Il 27 aprile, alle ore 10, nella sede della Fevoss in via Santa Toscana ci sarà un incontro informativo per illustrare il progetto e come usufruire del servizio. Chiamando da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 al numero 339 5983635 (mail infoprontopsicologo@gmail.com) si possono fissare da un minimo di tre ad un massimo di otto colloqui di consultazione, che avverranno nella Sala Fevoss in via Santa Toscana, 9 e avranno una durata di 45 minuti in giorni ed orari da concordare con il professionista. Per i minori che vorranno accedere al servizio di Pronto Soccorso Psicologico sarà necessario il consenso firmato di entrambi i genitori.

L’iniziativa è stata presentata mercoledì 17 aprile dal presidente della commissione sociale della prima circoscrizione insieme alla presidente dell’associazione "Pronto Psicologo" Antonietta Di Renzo. Erano presenti inoltre Roberta Salomoni e Valentina Cinelli dell’associazione e la presidente di Fevoss Sandra Zangiacomi. Il servizio secondo quanto è stato riferito dal Comune di Verona è gratuito e finalizzato, in una chiave di prevenzione primaria e secondaria, a promuovere e tutelare la salute e il benessere del singolo, a partire dall’adolescenza, fino all’età adulta, ma anche per le coppie, come supporto alla genitorialità, arrivando infine alla terza età. Il servizio offrirà ascolto, valutazione ed eventualmente, se ce ne fosse necessità, orientamento di presa in carico verso altri enti pubblici presenti sul territorio (Csm, consultori).