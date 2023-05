Divertimento e valorizzazione dei bastioni, torna il Mura Festival. Ugolini: «Un programma per tutta l’estate»

Spettacoli, laboratori, sport, musica, teatro. Per il quarto anno consecutivo è pronto a partire, il via ufficiale il prossimo 20 maggio, il Mura Festival, l’ampia manifestazione itinerante che coinvolge, anima e rigenera il Parco delle Mura, oasi verde dall'importante valore storico e culturale. Al Bastione San Bernardino, sabato 20 e domenica 21 maggio, la stagione di eventi prende avvio con il Mura Ludica Circus Garden, una festa pensata per bambini e famiglie, che punta a valorizzare lo stare insieme in un luogo inclusivo e suggestivo della città.

Eventi programmati fino a settembre, con musica live, street food, degustazione, spettacoli teatrali e molto altro, che animeranno anche il Bastione delle Maddalene, il prato di Castel San Felice e il Teatro dell’Orecchione, con oltre un centinaio di appuntamenti. Di particolare rilievo gli eventi dedicati alla musica che proporranno sonorità jazz, funk, soul, pop, indie, folk, blues e dance. Protagoniste saranno anche il teatro e le arti performative, con un fitto calendario di appuntamenti variegati. Tutto il calendario di appuntamenti e attività è consultabile al sito www.murafestival.it.

Ugolini: «Mura Magistrali, un patrimonio importante resi ancora più fruibili alla cittadinanza»

«Verona è una città Unesco – ha ricordato l’assessora ai Rapporti Unesco, Cultura e Turismo Marta Ugolini – e l’elemento che maggiormente la caratterizza, oltre alle numerose bellezze storico-culturali del centro storico, è proprio il sistema delle Mura Magistrali, un patrimonio importante ed imponente che spesso i cittadini vivono senza rendersi conto di quale sia il suo valore. Un luogo in cui l’architettura militare porta con sé un ampio percorso a verde, che abbraccia gran parte della città. E questo progetto punta in particolar modo alla valorizzazione di questi spazi, per renderli ancora più fruibili alla cittadinanza, con eventi diversi, rivolti a giovani, bambini, famiglie, e ancora, agli amanti dello sport, della musica, del teatro. Tanto divertimento per tutti quindi, in un programma che ci accompagnerà per tutta l’estate».

L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e tutte le attività sono fruibili previa iscrizione. Il costo dei singoli eventi/attività è disponibile online. La quarta edizione del Mura Festival, organizzato da Studioventisette, Doc Servizi, Comune di Verona, Ufficio UNESCO “Città di Verona – Patrimonio Mondiale UNESCO" e Verona Città Murata, è stata presentata oggi in sala Arazzi. Presenti l’assessora ai rapporti unesco, cultura e turismo Marta Ugolini, la presidente Studioventisette Srl Alessandra Biti, direttore artistico della rassegna per Doc Servizi Alessandro Formenti, Silvia Franceschini Event & communication manager Librerie Feltrinelli, Solimano Pontarollo di Casa Shakespeare e Annamaria Molino delegata di Verona della Fondazione Umberto Veronesi.

Gli incontri letterari

Al Bastione di San Bernardino torna anche il salotto letterario. Primo appuntamento domenica 4 giugno con La Rana del Garda.

Il 28 giugno, in collaborazione con FeltrinelliLibrerie, la presentazione del libro “28 respiri per cambiare vita” di Daniel Lumera. Uno tra i massimi esperti di scienze del benessere in Italia ci condurrà in un viaggio alla scoperta del potere della presenza mentale.

Le attività sportive

Le associazioni sportive proporranno un calendario di appuntamenti nella splendida cornice di San Bernardino, un’area ricca di potenzialità e atmosfera per le attività estive dei veronesi in cui ognuno potrà cimentarsi con la disciplina sportiva meglio adatta alle proprie esigenze garantendo la cura del benessere psicofisico a contatto con la natura.

Comicità e teatro

Al Teatro Orecchione in scena Mura Comedy, una rassegna comica di quattro serate-evento, in partenza da lunedì 29 maggio, realizzata da Schersito in collaborazione con Mura Festival. Un mese dedicato allo Stand Up Comedy in cui comici e aspiranti tali di qualunque età, colore e regione d’Italia, ci delizieranno con i loro monologhi: temi, esperienze e storie tutte da ridere.

Dal 20 al 22 luglio, il Bastione delle Maddalene ospiterà il Juliet SummerFest alla sua XII edizione. Juliet SummerFest è l’estate shakespeariana che esce dal teatro e si tuffa per le strade, incontra le persone e le guarda negli occhi, respira la stessa aria, vive la stessa vita. Il Festival, curato da Casa Shakesperare, vuole rispondere al bisogno di raccontare e riportare alla luce le parole e la lingua che hanno reso Giulietta e Romeo una storia d’amore mondiale.

«Organizzare un festival di tali dimensioni e caratteristiche è davvero complesso – ha detto Alessandra Biti –, serve una lunga progettazione ma soprattutto una squadra coesa. Al festival partecipano ben 74 associazioni, mettere in rete tante realtà è un altro successo della manifestazione. Mura festival è una delle poche manifestazioni che da quattro anni, con un’opera concreta sul territorio, non solo sostiene uno straordinario tessuto di relazioni ma mette in campo un progetto di recupero urbano concreto, per il rilancio di spazi spesso non frequentati dalla cittadinanza e in stato di degrado».

Il programma del weekend

Si parte sabato 20 maggio alle ore 11 con l’evento gratuito Suoniamo Insieme all’aria apertaproposto dall’Associazione Culturale Il Giardino dei Linguaggi. Musica d’insieme, giochi musicali e canzoni stimoleranno il linguaggio, la creatività e la coordinazione dei più piccoli accompagnati dai propri genitori. A seguire, dalle ore 11.30, l’Associazione Limen guiderà i più piccoli in un laboratorio sull’utilizzo e la valorizzazione delle eccedenze alimentari perché “Della frutta non si butta via nulla”.

Alle ore 12, e nel pomeriggio dalle ore 16, il parco delle Mura ospiterà la magia del circo con gli spettacoli di Ludica Circoun collettivo di artisti e insegnanti fondato nel 2010 da Stefania Garaccioni nato con l’intento di intessere relazioni tra i singoliattraverso le arti circensi. Alle 14.30 l’Associazione Mereketenghe intratterrà i bambini con racconti teatrali animati “rumorosi e silenziosi” per avvicinare anche i più piccoli alla bellezza del teatro. Alle 17.30 e alle 18 altri due incontri con l’Associazione Limen per pensare alle eccedenze alimentari in modo creativo e divertente. In parallelo, con partenza alle 17, il consueto appuntamento settimanale, a pagamento, con l’Associazione Culturale Il Giardino dei Linguaggi, Suoniamo Insieme all’aria aperta. Dalle 19, spazio anche all’intrattenimento musicale con Dj Profeta, Phil D Projet and more.

Domenica 21 maggio si parte dalle ore 11 con l’intrattenimento colorato e scenografico di Elettra Petronilliche, per tutta la mattinata,regalerà attività di face painting, una performance artistica con le bolle di sapone adatta a tutte le età e un divertente spettacolo a ritmo di musica con l’hula hop. Nel pomeriggio, dalle ore 16 torna la magia di Ludica Circoche integra abilità atletiche, musica, danza, arti circensi e teatralità. Dalle 19 nuova musica con i Briganti del Folk. Ale e Cico regaleranno un live con ritmi che sicuramente pieni di gioia, allegria e brio raccontando storie e racconti tratti da poesie e filastrocche popolari per sottolineare ancora una volta il valore della condivisione di un passato che unisce e consolida legami attraverso l’arte e la musica.

Tutte le attività, accessibili gratuitamente, sono state pensate per saziare la voglia di crescere, scoprire, giocare e conoscere, tanto dei piccoli quanto dei più grandi, attraverso l’arte e il divertimento concependo il Mura Festival in un’accezione inclusiva e partecipativa. Durante le due giornate presenzieranno anche con dei propri banchetti alcune associazioni di volontariato del territorio che amplificheranno il proprio messaggio solidale a favore e sostegno dell’infanzia.