Rinnovato e ampliato, un mese di eventi per il Festival "Mozart a Verona"

Al Ristori l'esibizione del violinista Uto Ughi con i Virtuosi Italiani. Eventi musicali dedicati ai bambini da Fondazione Arena. E, ancora, spettacoli sonori con la Scuola Campanaria Verona. A gennaio 2023 torna in una veste rinnovata ed ampliata il Festival "Mozart a Verona", con la proposta di un mese di eventi di alto livello artistico dedicati alla musica da camera. Un ricco cartellone di appuntamenti aperto alla città, realizzato dal 5 al 31 gennaio in diverse location, tra cui il Teatro Filarmonico, la chiesa di San Tomaso, il Teatro Ristori e la Biblioteca civica. Un successo frutto dell’ampia collaborazione avviata tra Comune di Verona, Fondazione Cariverona, Accademia Filarmonica di Verona, Fondazione Arena, ideatori e organizzatori dal 2020 del festival, in occasione del 250esimo anniversario del primo viaggio in Italia di Wolfgang Amadeus Mozart.

«Si può e si deve fare sistema - ha sottolineato l'assessora alla cultura Marta Ugolini (qui il video della presentazione) - e questa rassegna è l’esempio di come la collaborazione e l’apertura fra istituzioni e associazioni diventi la via più efficace per realizzare progetti importanti per la città. Verona è una città musicale che sempre di più vuole affermare la propria presenza. Per questo, in questa quarta edizione, la rassegna si propone di diventare a pieno titolo un festival della città, un grande evento che anno dopo anno mettendo in rete i suoi migliori talenti artistici e culturali, porti Verona a realizzare pienamente la propria innata vocazione artistica e musicale. È stato promosso un cartellone con eventi di altissima qualità. L’obiettivo è far crescere sempre di più la rassegna, un prezioso appuntamento proposto a gennaio come apertura delle programmazioni del nuovo anno».

Tra gli appuntamenti in programma: giovedì 5 gennaio alle 20.30 nella sala Maffeiana del Teatro Filarmonico c'è il concerto "Venethos Ensemble"; sabato 7 gennaio alle 20.30 nella chiesa di San Tomaso Cantuariense si esibirà la soprano Miriam Feuersinger accompagnata all’organo da Tobia Lindner; domenica 8 gennaio alle ore 10.45 nella chiesa di San Tomaso Cantuariense sarà la volta dello spettacolo musicale della Scuola Campanaria Verona e l'appuntamenta si ripeterà sabato 21 gennaio alle 17; sempre l'8 gennaio alle 20.30 nella sala Maffeiana del Teatro Filarmonico ci sarà l'esibizione del Trio Veronesi-De Poi-Gianello; il 12 gennaio alle 20 al Teatro Ristori Uto Ughi suonerà con i Virtuosi Italiani.

Il programma completo della rassegna musicale è visibile sui siti del Comune di Verona e di Fondazione Cariverona.