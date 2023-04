Il programma delle celebrazioni per il 25 aprile a Verona: in chiusura il monologo di Andrea Pennacchi

Nella giornata di domani, martedì 25 aprile, le celebrazioni per il 78esima anniversario della Liberazione inizieranno alle ore 9.45 con il raduno in piazza Bra di tutte le autorità civili e militari cittadine. Secondo quanto comunicato da Palazzo Barbieri, alle 10 seguirà l’alzabandiera e, successivamente, la formazione del corteo che si recherà in piazza Viviani per la deposizione delle corone alla targa dei Caduti della battaglia in difesa del palazzo delle Poste e alla Sinagoga, davanti alla targa in memoria della medaglia d’oro Rita Rosani.

Il corteo si sposterà poi in piazza Bra dove altre tre corone verranno deposte ai piedi del monumento ai Caduti di tutte le guerre, del monumento al Partigiano e della targa dei Deportati nei campi di sterminio. Alle ore 11 il corteo si dirigerà alla scalinata di palazzo Barbieri (in caso di pioggia alla sala Auditorium della Gran Guardia), dove sarà data lettura delle motivazioni del conferimento della Medaglia d’oro al Valor Militare alla città di Verona. Sono previsti gli interventi del sindaco Damiano Tommasi, del prefetto di Verona Donato Cafagna e del presidente della Provincia Flavio Massimo Pasini. Successivamente prenderanno la parola il presidente della Consulta Giovanile e l’oratore ufficiale Roberto Tagliani. In chiusura il monologo di Andrea Pennacchi. Le celebrazioni termineranno alle ore 18, con l’ammaina bandiera in piazza Bra.

Le altre iniziative in programma per il 25 aprile

Dalle 9.45 in piazza Bra, l’evento “Resistere Pedalare Resistere” la tradizionale biciclettata su strada aperta sui luoghi della Resistenza organizzata dall’Associazione FIAB.

Dalle 16 alle 19, al Cortile della Caserma Santa Marta, lo spettacolo “La festa c’è, E’ Festa d’Aprile”. Alle 13 - al termine della cerimonia ufficiale in Piazza Bra - apertura bar e cucina.

Alle 16 conferenza - a cura dell’Istituto Veronese per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea - dedicata alla memoria e all’opera di Maurizio Zangarini. Alle 17.30 avvio del programma musicale.

Gli appuntamenti nelle circoscrizioni

Alle ore 8.30, organizzato dalla Circoscrizione 8^ e Gruppo Alpini Montorio, Santa Messa. A seguire 9.15 Processione monumento ai caduti e al monumento in Via Lanificio angolo Via della Segheria. 9.45 Visita alla Mostra Seconda Guerra Mondiale. Alle 10 rinfresco al Centro Culturale di Montorio, in Piazza Penne Nere.

Alle ore 8.45 organizzato dalla Circoscrizione 4^– Raduno alla tradotta di S. Lucia – 9 Santa Messa (alla Chiesa di S. Lucia) e a seguire Corteo e Commemorazione al Monumento ai Caduti nell’omonima piazza. Deposizione Corona con esibizione del complesso bandistico.

Alle 9.30 organizzata dall’Associazione nazionale Alpini sez. S. Massimo – Santa Messa (alla Chiesa di Via Beniamino Romagnoli) e a seguire Corteo e Commemorazione al Monumento ai Caduti in Piazza Risorgimento e deposizione Corona .

Alle 10, organizzato dalla Circoscrizione 2^ – Croce del Santo, Nord di Avesa - Santa Messa e a seguire Commemorazione. Ricordo degli uomini e delle donne che contribuirono con il loro sacrificio allo svuotamento dell’immensa polveriera di Avesa.

Alle 10, organizzato dall’Associazione nazionale Combattenti e Reduci sezione S. Pancrazio al Porto e dall’Associazione Alpini S. Pancrazio al Porto con il patrocinio della Circoscrizione 7^ – Santa Messa alla Chiesa di S. Lucia e a seguire Commemorazione al Monumento ai Caduti in Via Lazzaretto con Deposizione Corona.

Fino al 25 aprile, organizzata dalla Circoscrizione 8^e promossa dal Gruppo Alpini Montorio, è visibile al Centro Culturale di Montorio la mostra ‘Seconda Guerra Mondiale’ a cura di Cristian Albrigi.