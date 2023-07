Progno Valpantena "intasato": tosiani chiedono l'intervento del Genio Civile

Intasato da sporcizia, arbusti e fogliame di ogni tipo, potrebbe diventare un pericolo per l’incolumità pubblica, sia in termini di rischio sanitario che di rischio idrogeologico. Si tratta del progno Valpantena, che da Borgo Venezia va Quinto e oltre, il quale venerdì è stato al centro della conferenza indetta sul posto dalla Lista Fare con Tosi, che ha denunciato lo stato in cui verserebbe il corso d'acqua: all'appuntamento erano presenti il consigliere Fabio Soave affiancato dalla capogruppo Patrizia Bisinella, oltre a Flavio Tosi e altri rappresentanti della lista in Comune e in circoscrzione.

Soave è il primo firmatario di una mozione sul tema e chiede l’intervento degli organi competenti, in particolare del Genio Civile.

«Ringrazio il consigliere Soave che in modo attento si è fatto portavoce delle lamentele dei residenti, stufi dei continui allagamenti a cantine e garage a causa del mancato scorrimento nel canale delle acque e della presenza di topi, zecche e immondizia di ogni tipo in una zona così centrale» ha detto Patrizia Bisinella.

«Abbiamo già contattato il Genio Civile, competente per materia, perché intervenga con estrema urgenza nell’effettuare la manutenzione prevista e ci è stato assicurato che la sistemazione del Progno verrà eseguito quanto prima addirittura entro fine luglio. Ciò che non va bene è che siano i cittadini e i consiglieri di opposizione a segnalare il problema, con l’ennesimo totale episodio di latitanza e disinteresse da parte del Sindaco e dell’amministrazione comunale», ha aggiunto il deputato Flavio Tosi.

Fabio Soave, consigliere della Sesta Circoscrizione, ha concluso: «Questo progno attraversa l’ottava e la sesta circoscrizione e dopo mesi di lamentele inascoltate finalmente qualcuno ci sta dando ascolto. Grazie all’onorevole Tosi e ai consiglieri presenti per essersi prontamente attivati e per la disponibilità e l’efficienza».