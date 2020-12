Sorgà, approvato progetto per sistemare il cavalcaferrovia di Bonferraro

Il presidente della Provincia di Verona Manuel Scalzotto ha approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza del cavalcaferrovia lungo la Strada Provinciale 20a "di Bonferraro" nel Comune di Sorgà, i cui rilevati sono stati realizzati con materiale fortemente espandibile che ha causato danni e fessurazioni alla struttura, comportandone la chiusura al traffico.

L'intervento prevede l'inserimento di sistemi di protezione, la rimozione di parte del terreno soggetto a espansione e la demolizione di alcuni elementi danneggiati. L'inizio del cantiere è previsto a marzo 2021 mentre i lavori dovrebbero terminare a fine giugno. Il costo è di 900mila euro, parte dei quali verranno versati a Rfi per gli oneri ferroviari dovuti allo spostamento dalla Mantova-Monselice ad altre linee di alcuni convogli durante le lavorazioni sul manufatto.

«Il calcolo degli oneri, più cospicuo rispetto alle prime previsioni, ha rallentato l'iter per la messa in sicurezza del ponte e ha richiesto una variazione del bilancio provinciale - ha spiegato il presidente Scalzotto - Grazie alla collaborazione dei nostri uffici con Rfi siamo arrivati al progetto esecutivo. Un intervento che la Provincia ritiene doveroso per garantire la sicurezza dei treni e dei passeggeri in transito sotto il cavalcaferrovia».

Il traffico sul ponte, invece, potrà riprendere solo una volta realizzati anche i lavori per il ripristino della viabilità.