Riqualificazione di Villa Are, approvato l'atto d'indirizzo: «Si avvia un nuovo progetto educativo nella natura»

«Sviluppare i servizi educativi 0-6, dove la natura ha un ruolo importante». A questa premessa è subordinata la delibera che è passata venerdì mattina in giunta e che porta la firma dell’assessora alle politiche educativa Elisa La Paglia, tracciando le linee di indirizzo per la definizione di un progetto educativo allargato da attuare a Villa Are. L'idea è quella di porre al centro la natura e accogliere tutti i giorni i piccoli dei nidi e delle scuole dell’infanzia e primarie cittadine. Un progetto che però va anche oltre, immaginando uno spazio che possa accogliere il più possibile le famiglie, anche nelle ore pomeridiane, nei fine settimana o durante i periodi di chiusura dei servizi educativi e scolastici, per essere un punto di incontro sempre aperto.

«Per fare questo - evidenziano dal Comune di Verona - Villa Are necessita di un intervento di riqualificazione ed efficientamento in grado di consentire l’utilizzo al meglio anche degli ambienti e degli spazi dell’edificio, per svolgere in sicurezza le attività che verranno progettate. Una soluzione ampia e articolata quindi, che l’amministrazione intende attivare al più presto, ponendo al centro la natura e l’ambiente e che rispetti quanto previsto nel lascito di Achille Forti, di cui la cosiddetta tenuta "Le Are" fa parte».

Sul tema è intervenuta in prima persona l’assessora alle politiche scolastiche Elisa La Paglia: «Villa Are rappresenta un patrimonio importante per la città, - ha precisato La Paglia - in particolare per le sue caratteristiche ambientali. È un luogo che può offrire a tutti i bambini e le bambine e alle loro famiglie l’opportunità di vivere esperienze di crescita ed educative nella natura, di realizzare stimolanti proposte didattiche all’aperto, laboratori, nonché progetti educativi rivolti a tutti i servizi per l’infanzia e scolastici cittadini. L’atto di indirizzo approvato oggi precisa appunto questo e pone le basi per la definizione in primis della riqualificazione degli spazi di Villa Are e poi di un progetto educativo in favore dei più piccoli e di tutta la città».

Entrando più nel dettaglio del progetto, la stessa assessora Elisa La Paglia ha quindi aggiunto: «Il nostro obiettivo è sempre stato quello di passare da una scuola con un importante cortile ad una "scuola nel parco", capace di offrire servizi educativi appositamente studiati per far interagire il più possibile i piccoli con la natura. L’esperienza ricca, piacevole e ripetuta nel verde, infatti, favorisce la crescita di capacità osservative e dell’attenzione, oltre a promuove lo sviluppo emotivo e sociale, la creatività, il benessere fisico e psicologico di bambini e bambine».