A Marcellise rinasce Villa Girasole. «La restituiremo all'uso pubblico»

È un "monumento alla modernità", un originale esempio italiano di casa rotante. È Villa Girasole, un edificio unico al mondo costruito tra il 1929 e il 1935 a Marcellise, frazione di San Martino Buon Albergo. Opera dell'ingegnere Angelo Invernizzi, la villa è di ispirazione futurista ed ha richiami meccanici e stilistici al mondo navale, ferroviario e dell'aviazione. Come un girasole, anche questa abitazione può ruotare su sé stessa grazie ad un motore interno che, purtroppo, da tempo non è più in funzione. Villa Girasole, infatti, è una struttura da recuperare completamente. Una missione che la Fondazione Il Girasole si è data e che intende realizzare nei prossimi anni.

Di recente costituzione, la Fondazione Il Girasole ha un consiglio di amministrazione attivo dal luglio 2023 con un impegno che ha portato ieri, 24 maggio, alla presentazione del progetto recupero, promozione e conservazione di Villa Girasole.

Il cda della fondazione è composto dal presidente Giulio Furlani, dalla sua vice Francesca Besana e da Claudio Carcereri de Prati, Marino Folin, Maria Cristina Motta, Vincenzo Scaduto e Michelangelo Speri. Mentre il progetto è stato coordinato dal gruppo di lavoro di Angelo Bertolazzi, Fabio Gabriele, Carlo Pellegrino, Paolo Simonini e Stefano Zaggia, sotto l’egida di Icea e università di Padova, con la quale è fresca di due settimane l’ufficialità di un accordo per la valorizzazione della villa.

Il restauro e il pieno recupero a fini pubblici di Villa Girasole inizierà con una ricognizione approfondita dello stato di fatto, una condizione necessaria preliminare a qualunque progetto di restauro e di destinazione futura della villa. «Per questo l'accordo quadro di collaborazione sottoscritto tra la Fondazione Il Girasole e il dipartimento Icea dell'università di Padova è preliminare a tutte le attività diagnostiche e progettuali successive - ha spiegato l'architetto Marino Folin - Il dipartimento ha le competenze scientifiche, le strumentazioni tecniche e il know how richiesti per eseguire al meglio le attività di analisi e di ricerca».

Ma parallelamente alla ricognizione, la fondazione si sta già muovendo. E tra le prime azioni messe in atto c'è la catalogazione di oltre 500 pezzi, tra arredi e beni della villa (quadri, vettovaglie e soprammobili) in collaborazione con la sovrintendenza. Questo patrimonio si trova ora avvolto in materiali di protezione all'interno di un magazzino sicuro e a temperatura controllata.

Il lavoro si è poi concentrato sul rinnovo dell'impianto elettrico di illuminazione notturna ed anche sulla pulizia del parco e la messa in sicurezza degli alberi, soprattutto quelli ad alto fusto. Da circa due mesi, stanno procedendo i lavori di ripristino e messa in sicurezza del parco, già considerato "bene storico", proprio nell’ottica di poterlo nuovamente rendere a disposizione del pubblico. «Il lavoro che stiamo svolgendo ha lo scopo di riqualificare gli spazi esterni di pertinenza di Villa Girasole - hanno spiegato gli architetti paesaggisti - Si è riuscito a operare in sicurezza sulla scarpata sottostante la villa e così a preservare il parapetto e le altre porzioni sottostanti».

Il futuro sarà «promuovere la villa quale fulcro e volano per attività didattiche e scientifiche, potenziando la sua unicità a livello mondiale - ha concluso il presidente Furlani - lavorando costantemente per restituire all’uso pubblico la villa, portandola in un futuro ad essere un vero e proprio centro di discussione tra il mondo dell’architettura e dell’ingegneria nel loro rapporto con l’ambiente naturale. Questo nuovo piano di azioni è un atto di coraggio nell'individuazione delle strategie necessarie ed economicamente sostenibili per il ripristino della componente elettromeccanica e quindi per la messa in funzione della villa».