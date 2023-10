Dopo il film, il dibattito! E fuori dal Cinema K2 di Verona nascerà una piazza apposita per le chiacchiere cinefile

«Quando si esce dal cinema la prima cosa che viene spontaneo fare è commentare il film che è stato proiettato. Prassi che inizia tra le poltrone della sala per proseguire all’uscita del cinema, un momento di condivisione e socialità che merita spazi adeguati, fruibili in tranquillità e sicurezza». Così viene presentato dal Comune di Verona il progetto, voluto dall'amministrazione, di riqualificare la piazzetta in via Rosmini, davanti al Cinema K2, una delle sale più frequentate e inserita anche nel circuito del Cineforum cittadino.

In base a quanto è stato spiegato, a partire dalla primavera dell’anno prossimo l’area davanti al cinema sarà dunque oggetto di «un vero e proprio restyling». Si tratterà di «interventi di piccola portata, ma che avranno un impatto importante sui fruitori del cinema e contribuiranno a rendendere più bella la zona».

In merito, l'assessore all’arredo urbano e giardini Federico Benini ha precisato: «Nelle scorse settimana abbiamo finanziato diversi interventi per riqualificare e rendere più vivibili piazze e aree verdi cittadine. Questo è uno di quelli, che una volta terminato darà un volto tutto nuovo allo spazio antistante il cinema, che avrà così una vera piazza in cui soffermarsi prima e dopo la visione del film. L'opera - ha spiegato l'assessore Benini - richiede che vengano eliminati tre stalli auto tra quelli attualmente presenti in via Rosmini, che restano tuttavia numerosi. I lavori inizieranno ad aprile 2024».

Descrizione dell'intervento

L'intervento, secondo quanto riferito dal Comune di Verona, è in fase di progettazione e prevede di allargare il marciapiede esistente in via Rosmini, 1 in corrispondenza dell’ingresso del cinema K2 per una lunghezza di circa 17 metri. Il marciapiede attuale, realizzato in pietra bianca di prun, ha una profondità di circa 2 metri e sarà ampliato andando a prendere posto degli stalli auto per una profondità complessiva di circa 7 metri. Si intende preservare il vecchio pavimentato realizzando in porfido l’ampliamento.

Lungo il margine stradale verranno inoltre piantumate delle alberature che renderanno gradevole il passaggio e consentiranno di ombreggiare le due panchine che si intendono installare a completamento dell’intervento.