Nuova viabilità per la città e l'interporto, approvato progetto di Quadrante Europa

La giunta comunale di Verona ha approvato, in linea tecnica, la riconfigurazione del sistema di accesso e della viabilità di attraversamento del Quadrante Europa.

L'intervento, a carico di Quadrante Europa, prevede diverse opere. La prima è una strada a due corsie di collegamento a Via Sommacampagna. Nuova soluzione, poi, per l'accesso al Quadrante da Verona che consiste nella realizzazione sempre in Via Sommacampagna di una nuova rotonda con contestuale realizzazione di un nuovo tratto di strada parallelo alla futura Strada di Gronda. E nel progetto sono compresi anche un nuovo tratto di Via Sommacampagna in direzione est-ovest, con sezione stradale ampliata da due a quattro corsie; una nuova rotatoria vicino all'attuale impianto di distribuzione carburanti; e il raccordo con la Tangenziale Sud attraverso una rotatoria ad ovest.

La realizzazione della nuova viabilità permetterà di modificare l’utilizzo dell’attuale Via Sommacampagna nel tratto che attraversa il Quadrante Europa, che rimarrà a servizio della viabilità interportuale.

Dopo l’approvazione del collaudo del progetto, è prevista la cessione gratuita al Comune da parte del Consorzio Zai della nuova viabilità di Via Sommacampagna e, di conseguenza, la porzione dell'attuale tracciato di Via Sommacampagna che rimane a servizio della viabilità interportuale verrà ceduta dal Comune al Consorzio.