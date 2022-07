Furgoncino per la casa di riposo di San Massimo, un aiuto per chi ha difficoltà motorie

Oggi, 27 luglio, l'assessore alle pari opportunità Jacopo Buffolo ha partecipato, alla Casa di Riposo Centro Servizi Città di Verona in Via Anselmi a San Massimo, alla cerimonia di consegna di un furgoncino attrezzato a supporto dei servizi di accompagnamento per le persone con difficoltà motoria, in particolare anziani.



(Il veicolo consegnato)

Il nuovo veicolo rientra nel Progetto di Mobilità Garantita patrocinato dal Comune di Verona - Terza Circoscrizione in collaborazione con la cooperativa sociale Il Gabbiano e la società Png Italia.

«Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato attivamente per il raggiungimento di questo importante risultato - ha dichiarato l'assessore - e a chi, quotidianamente e instancabilmente, svolge questo prezioso servizio in favore di quanti sono nel bisogno. L'amministrazione si impegna a garantire servizi sempre più funzionali e vicini ai cittadini. Gli strumenti da mettere a disposizione devono continuare a stare al passo con la società e i suoi cambiamenti, confrontandosi in ogni modo possibile con la rete interessata, ascoltando le diverse realtà. A tutti è dovuta la dignità di un servizio funzionale e adeguato alle necessità. Un risultato che può essere raggiunto solo nella collaborazione e nella crescita intergenerazionale, per fare tesoro sia dell'esperienza che della novità».