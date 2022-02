Nuovo casello A4 a Castelnuovo, presentato il progetto: investimento da oltre 67 milioni

Si è svolto nella mattinata di venerdì l'incontro promosso da Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa, società del Gruppo A4 Holding, per presentare e discutere con gli stakeholder del territorio il progetto esecutivo di costruzione della nuova autostazione di Castelnuovo del Garda. All'appuntamento hanno partecipato i delegati delle amministrazioni comunali territorialmente coinvolte e dei rappresentanti della Provincia di Verona, della Comunità del Garda e delle associazioni di categoria locali.

Piatto forte dell'incontro, l'intervento di realizzazione di un nuovo casello autostradale lungo la carreggiata ovest dell’autostrada A4, a circa 3,5 chilometri a est dell’attuale stazione di esazione di Peschiera del Garda, oltre all’esecuzione delle opere di interconnessione con la viabilità ordinaria.

Il progetto

Il progetto prevede il collegamento del nuovo casello all’ A4 per mezzo di uno svincolo con cavalcavia di attraversamento dell’autostrada stessa, mentre il raccordo alla viabilità ordinaria è stato predisposto attraverso un sistema composto da una rotatoria di grande raggio (variabile da 70 a 90 metri), posta in corrispondenza dell’ingresso al piazzale dell’autostazione e mediante una bretella di collegamento con lo svincolo di Cavalcaselle e quindi con la SR 450 e la SR 11. Sono previste inoltre le opere per il completamento del raddoppio della bretella, che dalla rotatoria di casello giunge al viadotto sulla SR 11 a Cavalcaselle, anch’esso oggetto di raddoppio di corsia.

Il nuovo piazzale dell’autostazione comprenderà 15 piste, incluse le due riservate al transito dei trasporti eccezionali, ed è prevista la realizzazione di una zona con parcheggi coperti per il parcheggio dei mezzi autostradali, mentre per la sosta pubblica degli autoveicoli verranno creati due piazzali di parcheggio per autovetture e altri due per sosta mezzi pesanti e pullman, collegati tramite un sistema di viabilità interna.

È in programma anche la realizzazione di due corpi di fabbrica collegati tramite due cunicoli a un’isola tecnica, nella quale verranno alloggiate le apparecchiature centrali a servizio degli impianti dell’autostazione. Particolare attenzione inoltre sarebbe stata dedicata all’inserimento dell’opera nell’ambiente circostante, ottimizzandone l’inclusione anche sotto il profilo paesaggistico e minimizzando l’impatto visivo e sonoro: oltre a prevedere una quinta arborea profonda 25 metri, che si estende a nord dell’opera per circa 1.150 metri, sono stati anche programmati degli interventi di mitigazione acustica attraverso il posizionamento di barriere antirumore.

«Abbiamo sbloccato un nuovo investimento il cui progetto preliminare risale al 1996 – ha commentato Bruno Chiari, Direttore Generale di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova – e che viene destinato all’intero territorio del Garda con l’intento di creare le migliori condizioni per far defluire maggiormente il traffico verso il lago. Come noto attualmente una parte significativa del transito di mezzi diretti alle località turistiche e alle attrazioni sul lago di Garda usufruisce del casello di Peschiera, dove i collegamenti alla viabilità statale della zona del basso Garda veronese si presentano sempre più complessi e poco funzionali, causando frequenti rallentamenti e code specialmente in occasione dei fine settimana e della stagione estiva, in corrispondenza delle punte massime di traffico. Abbiamo quindi messo a punto questo progetto sia per risolvere questa problematica che per favorire una migliore gestione anche del traffico commerciale, grazie al collegamento pressoché diretto della A4 con la bretella per Affi».

La riunione è stata l’occasione, oltre che per illustrare i dettagli dell’intervento infrastrutturale anche attraverso l’ausilio di un video rendering, anche per rendere noti i tempi necessari alla realizzazione dell’opera, il cui cronoprogramma prevede la pubblicazione del bando per l’affidamento lavori entro il primo semestre 2022, l’appalto alla/e società selezionata/e entro la fine dell’anno e l’inizio dei lavori entro il primo trimestre del 2023.

Il cantiere si completerà entro 900 giorni dall’inizio delle opere e l’investimento totale, sostenuto interamente dal Gruppo A4 Holding, ammonta a 67,62 milioni di euro.