Onlus veronese Nadia costruisce oggi "L'Africa del domani"

Più di 3.700 bambini a rischio sfruttamento reinseriti a scuola. Oltre 35mila minori e 34mila adulti svantaggiati in Etiopia, Tanzania, Burundi e Madagascar inseriti in progetti umanitari su salute, educazione e protezione dell'infanzia. Verona raggiunge il continente africano grazie alla missione condotta dalla onlus Nadia, associazione scaligera con storia trentennale, presieduta da Luciano Vanti e capofila di un grande progetto di cooperazione internazionale.

Il progetto ha come titolo "L'Africa del domani", coinvolge Nadia onlus e altri otto enti benefici ed ha il sostegno dalla commissione per le adozioni internazionali della presidenza del Consiglio dei Ministri. L'associazione capofila lo ha lanciato ieri, 15 dicembre, da Palazzo Barbieri, a Verona, insieme al Comune rappresentato dall'assessore al terzo settore Italo Sandrini.

«Annunciare la missione nella nostra città significa valorizzare l’impegno dell’intera comunità scaligera - ha spiegato Luciano Vanti - da sempre in prima linea nel volontariato e nella solidarietà in tanti Paesi del mondo, grazie a persone e organizzazioni di grandissimo valore».

La ministra e presidentessa della commissione adozioni internazionali Eugenia Roccella, nel sottolineare l’apprezzamento per l’impegno di Nadia onlus e per il progetto "L’Africa del domani", ha inviato in propria rappresentanza il vicepresidente della commissione Vincenzo Starita. E alla presentazione erano presenti i rappresentanti degli enti partner: Bambarco onlus di Longarone, Lo Scoiattolo onlus di Terni, Sos Bambino International Adoption di Vicenza, il Gruppo Volontariato Solidarietà di Potenza, la Comunità Volontari nel Mondo di Ancona in Etiopia e Tanzania, l’associazione Educatori Senza Frontiere di Milano in Madagascar, Onkidi in Burundi, le Suore Discepole del Sacro Cuore in Madagascar.

«Gli enti italiani che si occupano di adozione, fanno anche cooperazione, cioè si occupano di proteggere i diritti dell’infanzia innanzitutto all’interno dei Paesi d’origine - ha dichiarato Starita - All’adozione si ricorre solo quando questi bambini non hanno la possibilità di avere garantito il proprio diritto alla famiglia in patria. Perciò, nei tre anni della mia vicepresidenza, mi sono impegnato per far ripartire il percorso, da troppo tempo interrotto, di finanziamenti diretti da parte della Commissione a sostegno dell’infanzia in ogni parte del mondo. Un impegno rivolto agli ultimi degli ultimi. Questo straordinario progetto finanziato al 95% dalla Commissione, e con importo totale di 681mila euro, inciderà nei quattro Paesi africani sugli ambiti del contrasto alla tossicodipendenza, alla denutrizione, allo sfruttamento del lavoro minorile, e promuoverà una maggiore consapevolezza delle giovani donne, vittime di tratta. Nel caso della Tanzania, verranno coinvolti addirittura i datori di lavoro locali: questo significa incidere sul modo di pensare di una comunità. La Commissione monitorerà il progetto, della durata di 18 mesi, perché si realizzi nel modo migliore, e siamo certi che avverrà grazie al prezioso know how degli enti coinvolti».

L’obiettivo principale del progetto è contrastare la mancanza di protezione dei diritti dei minori: fenomeno diffuso in molteplici forme, che vanno dall’abbandono al lavoro minorile, dall’alimentazione insufficiente alla mancata istruzione, fino ai matrimoni precoci e alla tratta per le bambine. L’altro focus è sui giovani tossicodipendenti, ai quali garantire percorsi di cura e re-inserimento nel tessuto sociale.

In Burundi, il progetto interverrà a Bujumbura, per accompagnare e sostenere con supporti psicologici e incontri di formazione 300 adolescenti dai 12 ai 17 anni che sono caduti nel tunnel della tossicodipendenza. A questi giovani verranno proposti vari percorsi professionalizzanti, compatibilmente con il loro percorso di recupero, per diventare: meccanici, sarà attivato un garage che fungerà da «officina di studio», ma anche da negozio, con la prospettiva di generare indipendenza economica; grafici, sarà aperto un internet point con la possibilità di curare la stampa di documenti e volantini, sempre al fine dell’autonomia economica; collaboratori dell’ong locale Onkidi. Sempre in Burundi, si attiverà inoltre un programma di formazione per incrementare la capacità di prevenire e affrontare il problema del lavoro minorile, fornendo la possibilità del reinserimento scolastico o della formazione professionale.

In Madagascar, l’azione sarà concentrata a Maherivaratra, dove 400 bambini consumano a scuola il loro unico pasto. Stante la situazione economica del Paese, anche questa sola fonte di sostentamento è a rischio: l’obiettivo del progetto è rendere autosufficiente, dal punto di vista alimentare, il Centro scolastico gestito dalle Suore Discepole del Sacro Cuore, attraverso la possibilità di avere acqua, campi coltivati e un piccolo allevamento avicolo. In questo modo si otterrà un immediato miglioramento della dieta degli alunni e, in caso di eccedenza nella produzione, si potrebbe mettere in vendita i prodotti per un ulteriore salto di livello nell’indipendenza della scuola. Ancora in Madagascar, nella provincia di Fianarantsoa, si lavorerà al contrasto del lavoro minorile con formazione di capacity building.

In Etiopia, in tre zone (Addis Abeba City, Hadya Zone e Wolayta Zone), verranno coinvolte 200 bambine e ragazze vittime di tratta, maltrattamento e avviamento precoce al lavoro domestico. Ci si prenderà carico di assisterle nei possibili reinserimenti nelle famiglie di origine, supportandole psicologicamente. Inoltre, con le autorità nazionali e locali, si intende intervenire con attività di sensibilizzazione per contribuire al cambio di mentalità e cultura.

Si promuoveranno iniziative simili di contrasto al lavoro minorile in Tanzania, nelle regioni di Pwani e Morogoro, raggiungendo 150 lavoratrici domestiche minori e promuovendo una conferenza nazionale sul tema.

«Primi in Italia ci siamo dotati di un assessorato dedicato al terzo settore, proprio con la volontà di porre la massima attenzione possibile a questa realtà - ha commentato Sandrini - Una scelta che con il tempo siamo convinti porterà i suoi frutti. Anche per questo è stato avviato un percorso distinto e separato dai servizi sociali, perché sia fatto finalmente un focus dedicato alla riforma del terzo settore. Un mondo fatto di tante realtà, come quelle che operano da anni nel continente africano, ricordato troppo spesso solo in occasione di conflitti e problematiche che lo attanagliano e non per la volontà di tanti di costruire del bene per un domani diverso e migliore».

«A livello locale abbiamo un’esperienza bicentenaria nell’ambito del volontariato - ha ricordato il consigliere comunale Francesco Fasoli incaricato per la cooperazione internazionale - Un valore evidenziato anche nel documento programmatico dell’amministrazione dove è stato messo nero su bianco il programma inerente alla cooperazione internazionale per il Comune di Verona, cosa che non era mai stata fatta prima. Il sogno è che un domani possano essere tante le associazioni cittadine con progetti per il bene comune».