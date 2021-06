Grazie a Progetti del Cuore un Fiat Doblò a disposizione dell'Auser di Cerea

Si è tenuta la cerimonia, con tanto di taglio del nastro, per l'inaugurazione di un nuovo mezzo di trasporto per i cittadini di Cerea. In questa occasione i Progetti del Cuore hanno reso disponibile un veicolo per le persone anziane e con disabilità per garantire ai cittadini il servizio di trasporto sociale gratuito per una durata di due anni, durante i quali il servizio sarà garantito e gestito in maniera integrale: dall'allestimento del mezzo alla gestione delle spese (come ad esempio l'assicurazione).

A ricevere il mezzo è stata l'Auser di Cerea, che avrà a disposizione un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto dei cittadini con disabilità e in stato di necessità. Da sempre Auser si occupa di aiutare le persone in difficoltà del territorio, come anziani o malati che ogni giorno hanno bisogno di assistenza. «Il mezzo verrà utilizzato - ha specificato la presidente Fausta Maria Bedoni - principalmente nella provincia di Verona ma occasionalmente anche fuori regione, a seconda delle necessità. Sarà destinato principalmente a servizi di trasporto rivolti a persone non autosufficienti e anziane che necessitano di recarsi presso strutture ospedaliere per visite mediche, ma verrà utilizzato anche per l'accompagnamento delle persone che partecipano alle attività ludico-ricreative e culturali che si svolgono presso il nostro centro. Desidero ringraziare Progetti del Cuore per la preziosa collaborazione nella realizzazione di questo progetto».