Procura di Venezia contro sezione antimafia a Verona. «Ci indebolirebbe»

Contro la creazione di una sezione antimafia a Verona c'è la «netta opposizione» della procura di Venezia. Ad esprimerla è stato il procuratore Bruno Cherchi durante l'audizione di ieri, 17 luglio, della commissione parlamentare antimafia.

Nel suo intervento, Cherchi ha confermato il radicamento della criminalità organizzata nel Veneto, evidenziandone la presenza anche nel territorio veronese. E a tal proposito, la presidente della commissione Chiara Colosimo ha chiesto il parere al procuratore sulla richiesta inviata dai sindaci scaligeri di attivare nel tribunale di Verona una sezione della direzione investigativa antimafia e della direzione distrettuale antimafia, attualmente presenti in Veneto solo nel tribunale veneziano. E il parere di Bruno Cherchi è di ferma contrarietà. «Creare una procura distrettuale antimafia a Verona significa indebolire una già debolissima procura distrettuale di Venezia», ha dichiarato Cherchi, secondo cui non basta «spostare un ufficio di 150 chilometri» per migliorare il lavoro. Ma bisognerebbe avere più risorse umane e tecnologiche per le indagini. «La Dia in Veneto ha circa 25 uomini che per indagini di questo tipo sono poche - ha aggiunto - Il problema non è la sede ma avere strutture in termini di uomini e capacità di risposta tecnologica».

Una carenza che Cherchi ha denunciato anche all'interno dell'intera procura veneziana, la quale «dovrebbe avere 22 sostituti», ha puntalizzato il procuratore, spiegando però che questo numero non è mai stato raggiunto. «Al massimo siamo arrivati a 18 e ora sono 16», ha detto.

E con queste armi a disposizione, l'antimafia di Venezia deve combattere contro la criminalità organizzata italiana e straniera, ormai ben stanziate nel territorio veneto. «Il radicamento è consolidato, soprattutto quello della 'ndrangheta nelle province di Padova e Verona, dove sono stati già fatti processi - ha afferma il procuratore della Repubblica di Venezia - C'è anche radicamento della camorra nella zona del litorale veneto, in particolare quello di Jesolo». E l'attività principale della criminalità organizzata in Veneto è quella del riciclaggio. «Viene riciclaggio denaro che dalla Calabria passa al Veneto e viene pulito in attività imprenditoriali di vario tipo», ha descritto Cherchi.

Sulla criminalità organizzata straniera, invece, «è grossa la presenza delle cosche albanesi dedite allo spaccio», ha spiegato Bruno Cherchi, aggiungendo che ormai la criminalità albanese ha quasi preso il sopravvento sulla 'ndrangheta nel traffico di stupefacenti. Ed oltre a quella albanese, comincia ad organizzarsi in Veneto anche la malavita nigeriana.

Tutto questo, infine, è stato il prodotto anche di una mancata «attenzione a questo fenomeno che c'è stata in tutto il Nordest per molto tempo», ha concluso Cherchi. La criminalità organizzata si è dunque infiltrata ed ormai è attiva stabilmente in Veneto perché il problema è stato affrontato in ritardo. Un ritardo favorito dalla «scarsa attenzione del mondo economico, culturale, dei cittadini nei confronti di questo fenomeno», ha aggiunto il procuratore.