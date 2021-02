Processo Pfas, società idriche pronte a entrare nel vivo con trasparenza

Acque del Chiampo, Viacqua, Acquevenete e Acque Veronesi sono state le prime a intervenire sull'inquinamento ed ora si sono costituite come parti civili nel procedimento in corso a Vicenza

Sta entrando nel vivo il "processo Pfas" che si sta celebrando a Vicenza. Come imputati ci sono gli ex manager della Miteni di Trissino, i quali devono rispondere del disastro ambientale provocato dallo sversamento di sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) nelle acque del sottosuolo, generando danni non ancora quantificabili ai cittadini delle province di Verona, Vicenza e Padova.

Le società idriche Acque del Chiampo, Viacqua, Acquevenete e Acque Veronesi sono state le prime a intervenire sull'inquinamento e, con il coordinamento del commissario straordinario per l'emergenza, hanno investito ingenti risorse per riportare acqua pulita ai cittadini delle aree colpite. Per questo hanno deciso di costituirsi parte civile contro i responsabili dei reati e di divulgare le varie fasi del processo, cercando di renderle comprensibili a tutti. L'obiettivo delle società idriche è dunque proseguire nel dialogo con cittadini, istituzioni e inquirenti nel segno della trasparenza.