Processi per mafia a Verona, il Comune si costituirà sempre parte civile

Il Comune di Verona si costituirà parte civile in tutti i processi penali che riguardano l’associazione per delinquere e l’associazione a delinquere di stampo mafioso, che comportano gravi conseguenze per la comunità e l'ordine pubblico. È quanto ha stabilito nella seduta di giovedì 20 giugno il consiglio comunale, con l'approvazione all'unanimità (27 voti favorevoli) della mozione del presidente del consiglio comunale Stefano Vallani.

Il documento richiede al Comune una seria politica di contrasto efficace dell’attività criminale mafiosa realizzata nel territorio veronese. Inoltre, l'amministrazione è chiamata anche a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della collaborazione con le forze dell'ordine per contrastare fenomeni criminali e proteggere il territorio comunale.

«Il Comune di Verona si costituirà parte civile nei processi di mafia per fatti accaduti nel territorio comunale - ha precisato l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi - L'amministrazione precedente non si costituì per i procedimenti Taurus e Isola Scaligera, che pure accertarono il radicamento della criminalità organizzata a Verona. Si costituirono invece altri enti tra cui la Regione Veneto. Ritengo che la decisione odierna costituisca un deciso cambio di passo. Intendiamo tutelare la città da delitti di mafia con ogni mezzo e questa azione segue la richiesta di avere a Verona la direzione distrettuale antimafia e la direzione investigativa antimafia».

Oltre a questo provvedimento, il consiglio comunale ha anche approvato all'unanimità, con 30 voti favorevoli, l’intervento per la realizzazione di un nuovo parcheggio gratuito e una nuova area verde nel quartiere di Santa Lucia. L’area di proprietà comunale di 4.200 metri quadrati, attualmente in stato di degrado, sarà riqualificata è trasformata in parte in parcheggio e in parte in area verde. «Una risposta alle richieste del quartiere per porre un freno alla sosta selvaggia in prossimità dei plessi scolastici - ha spiegato l’assessore alle strade e giardini Federico Benini - L’intervento è stato fortemente voluto dalla circoscrizione che va da un lato a riqualificare a verde un’area abbandonata e dall’altra va nella direzione di dare una risposta alla necessità di parcheggi gratuiti per i residenti di questa zona».

I posti auto realizzati saranno 44, tutti ad uso gratuito, per un costo di 150mila euro. Il resto dell’area sarà sistemata a verde pubblico con la realizzazione di percorsi ciclopedonali che andranno a ricongiungersi con la pista ciclabile che costeggia la ferrovia. Tutta l’area sarà dotata di nuova illuminazione, di alberature e di opportuna segnaletica.

Infine, l'assise ha approvato sempre all'unanimità, con 24 voti favorevoli, anche la mozione che impegna l'amministrazione ad attivarsi nelle sedi opportune per far riconoscere maggiori poteri alle circoscrizioni in termini di gestione del territorio comunale.

Durante il consiglio comunale è stata inoltre ricordata la figura dell'ex consigliere ed ex assessore comunale Luigi Crosato, deceduto lo scorso 13 giugno. A darne memoria è stato Massimo De Battisti.