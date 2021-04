Primavera troppo fredda: a Verona riscaldamento acceso fino al 2 maggio

Termosifoni accesi fino al 2 maggio. Il sindaco ha firmato oggi l'ulteriore proroga del periodo di accensione del riscaldamento, a fronte delle previsioni meteo che per la settimana prossima annunciano temperature minime ampiamente al di sotto della media stagionale. Nei palazzi e nelle abitazioni sarà quindi possibile mantenere accesi gli impianti di riscaldamento per un'altra settimana.

La Regione e quindi il territorio comunale, per effetto di una depressione in spostamento dall'Europa settentrionale verso la Russia, continua ad essere infatti interessata da correnti fredde che provocano instabilità e variabilità delle condizioni meteorologiche, con temperature che rimarranno al di sotto della norma.

Pertanto, per garantire idonee temperature nelle abitazioni, fino al 2 maggio, per 7 ore giornaliere, resta consentita la funzione degli impianti di riscaldamento. In base alle nuove limitazioni invernali antismog è fatto obbligo di mantenere la temperatura massima a 19 gradi in abitazioni e uffici e a 17 gradi all’interno degli edifici industriali e artigianali.