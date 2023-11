Vinto bando per la nascita della prima comunità energetica rinnovabile

Nell’area di Borgo Venezia e Borgo Santa Croce potrebbe nascere la prima comunità energetica rinnovabile di Verona. Il Comune come capofila ha vinto il bando Comunità Energetiche Rinnovabili promosso da Fondazione Cariverona, con il progetto "Energie di comunità" che interesserà il territorio della sesta circoscrizione. E i partner dell'iniziativa sono Legambiente, l'università e la diocesi con l'associazione diocesana opere assistenziali.

L'iniziativa vuole promuovere la realizzazione della prima comunità energica rinnovabile a Verona "community driven", ovvero con un approccio partecipativo dal basso che coinvolga la comunità veronese. Infatti in questi mesi molti cittadini e cittadine si sono attivati sul tema, anche a fronte dei rincari energetici. In particolare si sta costituendo un Comitato Cer Verona sullo stimolo del quale il Comune ha voluto presentare questo progetto affiancando altre importanti istituzioni della città. Tutti questi soggetti insieme lavoreranno e porteranno il loro contributo per un progetto unitario che sarà definito nei prossimi mesi e che mira a istituire un modello replicabile su tutto il territorio veronese.

Le comunità energetiche rinnovabili (Cer) rappresentano un mezzo fondamentale nell’ambito della transizione energetica e per la lotta al sempre più diffuso fenomeno delle povertà energetiche. Un modello che non è solo tecnologico ma che mira a costituire comunità e che punta a sensibilizzare sempre di più i cittadini e le cittadine sul cambio di paradigma rispetto al consumo di fonti fossili.

Vincitore del bando Comunità Energetiche Rinnovabili promosso da Fondazione Cariverona, con il riconoscimento di un contributo di circa 60mila euro e di un percorso di advisoring tecnico, il progetto "Energie di Comunità" entra ora nella fase operativa. Il bando è infatti finalizzato alla costituzione della prima comunità energetica rinnovabile a Verona, con un approccio condiviso dai partner di progetto e, in particolare, con un processo che parte dal basso attraverso un percorso partecipativo aperto ai cittadini che entrerà nel vivo da gennaio 2024. E la scelta sulla localizzazione di questo progetto pilota in sesta circoscrizione è data sia dagli investimenti in quella zona a livello di impianti fotovoltaici del Comune sia per la presenza del polo di scienze motorie dell'università.

Il progetto è stato illustrato dall'assessore alla transizione ecologica Tommaso Ferrari insieme ai partner: Tomas Chiaramonte dell’associazione diocesana opere assistenziali; Matteo Nicolini dell'università di Verona e Andrea Gentili di Legambiente Verona, con Enrico Ballestriero rappresentante del costituendo comitato Cer Verona.

«Partiamo concretamente - ha evidenziato l’assessore Tommaso Ferrari - con l’obiettivo di costruire a Verona la prima comunità energetica rinnovabile. È un progetto sostenuto dal Comune, come capofila, assieme alla diocesi, all'università e a Legambiente, che ha vinto un bando di Fondazione Cariverona e che ora ci deve portare alla costituzione della prima comunità. Abbiamo il grande obiettivo di definire un modello attraverso cui arrivare a una comunità energetica rinnovabile che metta i cittadini e le cittadine al centro. Prevediamo quindi un processo partecipativo, che coinvolga i quartieri interessati, affinché possa nascere una cer che abbia una grande adesione e che soprattutto provveda a far comprendere alla comunità veronese i vantaggi legati al tema della transizione energetica, prioritaria nei nostri territori se si vuole affrontare concretamente le problematiche collegate alla povertà energetica e all’emergenza climatica in corso. Abbiamo voluto assieme a noi in questo progetto istituzioni importanti della città al fine di sviluppare un modello inclusivo e valido non solo in sesta circoscrizione ma in tutta la città e che possa essere anche un modello donato alla città, per cui associazioni, cittadini, istituzioni possano attingervi per replicarlo in modo spontaneo in altre parti».

«Una sfida che è stata colta - ha spiegato Tomas Chiaramonte - per avviare un processo di cambiamento culturale fondamentale e necessario. Ringrazio a nome della diocesi il Comune di Verona per questa opportunità, che mette le istituzioni nella condizione di essere concretamente protagoniste in un progetto che è innanzitutto un processo di sensibilizzazione della cittadinanza su questi temi, che ci devono vedere tutti impegnati».

«Un progetto dalle potenzialità importanti, che contribuisce a costruire la Comunità Energetica e con essa cittadinanza consapevole», ha aggiunto Nicolini.

«Finalmente prendono piede anche a Verona i cer - ha dichiarato Andrea Gentili - un primo passo verso una transizione ecologica fondamentale, che punta a modelli partecipativi diversi, che coinvolgano in modo democratico e dal basso la cittadinanza».

«Grazie al Comune di Verona - ha concluso Enrico Ballestriero - che ha creduto al nostro progetto di quartiere e che oggi ne diviene insieme ad altri partner sostenitore, per raggiungere insieme una sua concreta realizzazione sul territorio».