Benzina alle stelle, Codacons: «Dopo lo stop al taglio delle accise i prezzi dei carburanti sembrano fuori controllo»

«Ancora rialzi per i prezzi di benzina e gasolio». Lo denuncia il Codacons che, analizzando i prezzi comunicati dai gestori quest'oggi, sabato 7 gennaio, registra listini record in alcune zone d’Italia.

Sarebbero in particolare «proibitivi i prezzi in autostrada», secondo il Codacons che rileva: «In modalità servito la benzina arriva a costare 2,392 euro/litro sulla A1 Roma-Milano, e il gasolio viaggia verso 2,5 euro al litro (2,479 euro); sulla Autostrada A4 Brescia-Padova benzina a 2,384 euro/litro, diesel 2,449 euro/litro».

Amaro il commento del presidente Carlo Rienzi: «I prezzi dei carburanti sembrano fuori controllo, e dopo lo stop al taglio delle accise si assiste a forti incrementi dei listini alla pompa in tutto il territorio, la cui entità non sembra in alcun modo giustificata dall’andamento delle quotazioni petrolifere».